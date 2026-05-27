Todavía es pronto para hablar de revolución energética, pero lo que esconden las rocas milenarias de Canadá no tiene precedente

Lo que esconden estas rocas milenarias de Canadá no tiene precedentes, es pronto para hablar de revolución energética, pero estamos ante un primer paso importante. Es hora de poner en práctica una serie de datos que pueden cambiarlo todo. Por lo que, quizás hasta el momento no conocíamos lo que puede pasar con una revolución que tiene que ver con uno de los elementos que deberemos empezar a ver llegar. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar.

Cada vez somos más dependientes ante una energía que podría convertirse en un motivo de un giro radical que hasta el momento no sabíamos. Estas jornadas en las que realmente podremos empezar a descubrir la energía como un elemento que puede generarse desde las profundidades de nuestro planeta. Unas rocas que han aparecido en Canadá demuestran que se puede obtener este preciado elemento de una forma que quizás nadie hubiera visto. Son tiempos de aprovechar al máximo un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Podríamos estar ante una revolución energética

Una auténtica revolución energética está llegando con algunos elementos que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones y que sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos dará un extra al pensar en un futuro con una energía verde que desconocíamos.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que realmente podremos empezar a descubrir en las profundidades de un planeta que guarda ciertos elementos. Esta aparente revolución energética puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Es hora de apostar claramente por un cambio que podría acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada. En estos días en los que realmente podríamos poner en práctica ciertos elementos que parece que la propia naturaleza que hasta el momento no sabíamos.

Estaremos pendientes de unas rocas que han aparecido en Canadá y podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Este tipo de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa que sin duda alguna será el que nos afectará de lleno.

Cuando buscamos este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que la ciencia parece que nos trae buenas noticias con respecto a un elemento muy necesario.

No tiene precedente lo que esconden las rocas milenarias descubiertas en Canadá

Canadá está en el punto de mira con la llegada de unas rocas milenarias que han sido descubiertas y que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración en breve. Con algunos elementos pueden acabar siendo lo que nos han descubierto que abre la puerta a la esperanza en el futuro.

La revista especializada ScitechDaily nos explica en un reciente artículo que: «En las profundidades de las antiguas formaciones geológicas de Canadá, los científicos han identificado que el gas hidrógeno natural se acumula dentro de algunas de las rocas más antiguas de la Tierra. El descubrimiento proporciona la evidencia más clara hasta ahora de que estas formaciones subterráneas podrían convertirse en una importante fuente de energía limpia. Investigadores de la Universidad de Toronto y la Universidad de Ottawa midieron directamente el hidrógeno que emergía de rocas de miles de millones de años de antigüedad en el Escudo Canadiense. Su trabajo también rastreó cómo se acumula el gas con el tiempo y mapeó dónde son más altas las concentraciones. Los hallazgos pueden ayudar a determinar si el hidrógeno natural o «blanco» se puede desarrollar comercialmente como una fuente de energía baja en carbono. El estudio, publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, introduce una nueva forma de explorar los recursos de hidrógeno y podría apoyar los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mientras se amplía la producción de energía limpia».

Siguiendo con la misma explicación: «El equipo de investigación recopiló datos de una mina activa cerca de Timmins, Ontario. Las mediciones mostraron que los pozos individuales perforados en la roca liberan un promedio de 0,008 toneladas de hidrógeno al año, alrededor de 8 kilogramos, aproximadamente igual al peso de una batería de automóvil estándar. Según los investigadores, estas liberaciones de hidrógeno pueden continuar durante al menos 10 años. En los casi 15.000 pozos de la mina, la producción total estimada de hidrógeno supera las 140 toneladas cada año. Los científicos calculan que esto podría proporcionar aproximadamente 4,7 millones de kilovatios de energía anualmente desde un solo sitio, suficiente para satisfacer las necesidades anuales de energía de más de 400 hogares. «Los datos de este estudio sugieren que hay oportunidades críticas sin explotar para acceder a una fuente doméstica de energía rentable producida a partir de las rocas bajo nuestros pies», dice la profesora universitaria Barbara Sherwood Lollar del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Toronto, autora principal del estudio. «Es más, esto proporciona un recurso ‘hecho en Canadá’ que podría ser capaz de apoyar a los centros industriales locales y regionales y reducir su dependencia de la importación de combustibles a base de hidrocarburos».