Ni el coliseo ni la Torre Eiffel: el edificio más visitado de Europa está en España y no tienen ni una sola línea recta

El edificio más visitado de Europa está en España y no tiene ni una sola línea recta, no es el coliseo ni la Torre Eiffel el que se lleva el título de ser el mejor del continente. Nuestro país recibe en estos días algunos visitantes que pueden acabar siendo los que nos acompañarán de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es hora de empezar a planificar estas vacaciones que quizás este año no nos lleven muy lejos.

Estas jornadas en las que realmente tocará empezar a pensar en un edificio que se ha convertido en uno de los más destacados. Un símbolo que nos coloca a la misma altura que Paris o Roma con algunas peculiaridades. Son muchos los que llegan a España en busca de un lugar que no tiene ni una sola línea recta, sino más bien todo lo contrario. Tenemos que empezar a pensar en algunas situaciones que quizás hasta la fecha no sabíamos, con un pequeño detalle que será el que nos marcará de cerca. Este tesoro de la arquitectura está más cerca de lo que nos imaginaríamos.

Ni la Torre Eiffel ni el coliseo

El coliseo es un lugar que puede acabar siendo un referente entre los visitantes que llegan a Europa. Nuestro continente es uno de los que recibe millones de personas que llegan con la idea de ver estos edificios que forman parte del legado cultura de unas civilizaciones pasadas.

Durante miles de año este edificio se ha convertido en un referente que nos describe otra forma de vivir. De la misma forma que lo hace otro de los elementos, una construcción muy reciente, pero que se ha convertido en un referente de la ingeniería y de las formas de construir que el ser humano ha puesto en marcha.

Sin duda alguna, estaremos ante un detalle que puede acabar de llevarnos a una Torre Eiffel que, pese a tener pocos años si lo comparamos con la magnitud del coliseo, es difícil imaginarse un viaje a Paris sin pasar por ella. Es un tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos llevará a preguntarnos si estamos ante el básico que quizás hasta el momento no habíamos visto. España tiene un edificio singular que no podemos dejar escapar, es de visita obligada de todos.

Está en España el edificio más visitado de Europa y no tiene ni una línea recta

Tendremos que desplazarnos a Barcelona para descubrir una casa Batlló que lo tiene todo y más para descubrirnos un extra de buenas sensaciones. Un plus que se convertirá en el mejor aliado de una experiencia inmersiva que nos trasladará al universo Gaudí en estado puro.

Tal y como se presenta esta visita en la propia web de la Casa Batlló: «Qué rodeó a Antoni Gaudí durante su infancia? ¿Qué le inspiraba? Una sala inmersiva con más de 1.000 pantallas acoge al visitante para acercarlo a los orígenes de la genialidad de Antoni Gaudí. ‘Gaudí Dôme’ ofrece un espacio único de desconexión, una auténtica alfombra roja que permite sumergirse en el origen de un genio. Un origen que versa, desde niño, en su particular relación con la naturaleza. Es la mejor bienvenida al universo que inspiró a Gaudí, y viene acompañada de una propuesta sonora que cuenta con 21 canales de audio que recrean sonidos de la naturaleza y de 38 proyectores, responsables de las proyecciones volumétricas que inundan de magia esta instalación de videoarte. Una unidad diseñada en exclusiva para Casa Batlló que acoge una tecnología adelantada a su tiempo y cuya capacidad expresiva permite transmitir a cualquier persona sensaciones y sentimientos únicos.Ubicada en las antiguas Carboneras del edificio, “La inspiración del genio” ofrece un espectáculo de expresiones y sensaciones audiovisuales. Creada por el realizador Miguel Alonso, se trata de una expedición sensorial, un viaje al nacimiento del genio y a su primer encuentro con la Naturaleza. Un espectáculo a flor de piel que hace partícipe al visitante de la experiencia creadora».

Siguiendo con la misma explicación: «La sorpresa final de la visita es esta sala inmersiva que presenta el primer cubo LED de 6 caras, único en el mundo. Una obra de ingeniería pionera en un espacio 100% envolvente capaz de cambiar la percepción de la realidad y permitir lo imposible. Inaugura este cubo mágico la obra de Refik Anadol “En la mente de Gaudí”, una instalación que invita a los asistentes a descubrir un mito de la arquitectura desde la propia mente del arquitecto catalán. Este proyecto, con el rigor como primer requisito y la emoción como objetivo final, tuvo una primera fase de proyecto que consistió en crear la mayor biblioteca digital del mundo sobre Gaudí. Tras un colosal trabajo de investigación y gracias al uso de la Inteligencia Artificial, Casa Batlló ha recopilado millones de datos, archivos, fotos, videos, planos, escritos, dibujos, modelos 3D y manuscritos originales del arquitecto que constituyen, a fecha de hoy, el mayor repositorio digital sobre Gaudí. Avanzados procesadores de machine learning han conseguido descifrar los patrones constructivos, las estructuras biomiméticas y la lógica de diseño oculta entre tanta información. Permitiendo al artista Refik Anadol entender la huella que Gaudí ha dejado en la humanidad para descifrar su mente, imaginar sus sueños, experimentar el mundo a través de sus ojos y descubrir el santuario interior y la genialidad de un artista rodeado de misterio».