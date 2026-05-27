El presupuesto de Educación de la Generalitat rondará los 8.000 millones: 400 para infraestructuras

Los presupuestos de la Generalitat Valenciana para este 2026, acordados por PP y Vox, contemplan que la partida destinada a educación rondará los 8.000 millones de euros, tal como ha confirmado este miércoles el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. De esa cantidad, unos 400 millones irán destinados a infraestructuras educativas, tal como también ha corroborado el presidente de la Generalitat. Los presupuestos destinados a educación en las cuentas valencianas de 2025 ascendieron a 7.599,15 millones de euros.

La partida más importante de los nuevos presupuestos de la Generalitat Valenciana para este 2026 será la correspondiente a la Consellería de Sanidad, que dirige Marciano Gómez, cuyo presupuesto ya en 2025 se elevó a 9.186 millones de euros. Es decir, un 38% del total del presupuesto autonómico de ese mismo año.

Según ha explicado este miércoles Pérez Llorca, su idea es cumplir los compromisos que adquiere su Gobierno: «Ya he manifestado en varias ocasiones que hay reivindicaciones que hace el sector educativo que comparto. Y que, por tanto, tenemos que trabajar entre todos para mejorarlas. Y eso es lo que se va a reflejar en los presupuestos de la Generalitat», ha explicado.

En ese sentido, Pérez Llorca ha destacado que en la partida de educación «va a ser una partida que va a superar los 7.000 millones. Casi 8.000 millones de euros. Y van a incluir un importante aumento en infraestructuras educativas, de casi 400 millones de euros».

Además, ha explicado que se va a tener en cuenta el plan de climatización de los centros educativos, así como el incremento retributivo que van a tener los maestros en base al «acuerdo que hemos planteado».

El President ha dejado la puerta abierta para que, si en estos días se alcanza algún otro acuerdo, «ya ajustaríamos a través de enmiendas ese presupuesto». Pérez Llorca ha defendido que «lo que hay es un compromiso firme de la Generalitat Valenciana de atender una de las necesidades más importantes, que es el tema educativo, y no solo con palabras, sino también con hechos».