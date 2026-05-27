La gerente del PSOE emitía «mendaces facturas» para pagar a la cloaca de Leire con fondos del partido

La gerente federal del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, ha sido identificada en un auto judicial como la persona que emitía las órdenes de encargo sobre las que se elaboraban «facturas mendaces» —es decir, deliberadamente falsas— para transferir fondos del partido hacia Leire Díez, la fontanera encargada de obstaculizar procedimientos judiciales incómodos para el PSOE y el Gobierno.

La resolución, firmada este 26 de mayo de 2026 por el magistrado Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, describe con detalle el mecanismo contable utilizado para disfrazar como servicios de «consultoría» lo que en realidad era la remuneración de una actividad presuntamente criminal.

El auto de esta causa por ahora calificada de secreta, de 50 páginas y consultado por OKDIARIO, identifica a Fuentes Pacheco como cómplice al menos en los delitos de falsedad en documento mercantil.

Su papel era instrumental pero esencial: sin su firma en las notas de encargo, las facturas no podían tramitarse ni los fondos transferirse.

Facturas falsas en el PSOE

El mecanismo ha funcionado en dos fases distintas. En la primera, Santos Cerdán y Leire Díez articularon los pagos a través de la sociedad Zaño Sociedad Consultora SL, vinculada a Gaspar Zarrías.

Leire Díez ha llegado a recibir cuatro pagos de 4.000 euros cada uno desde esa sociedad, con facturas que pretendían justificar servicios de consultoría que nunca se prestaron.

Cuando esos pagos cesaron, la organización activó un segundo circuito. El PSOE abonó a Estudio Jurídico Oliver & Partners un importe de 27.225 euros, y con el objetivo de romper la trazabilidad de los fondos, esa misma cantidad fue abonada a Leire Díez desde una segunda sociedad de Ismael Oliver, Oliver Gruppe SL.

La conversación entre Oliver y Leire Díez previa a las transferencias ha quedado recogida en el auto con una nitidez que no deja lugar a interpretaciones. Oliver planteó a Leire su duda sobre cómo justificar documentalmente los pagos: «Tengo una duda que hemos de resolver antes de las transferencias que es qué concepto pongo en una y en otra».

La respuesta de Leire fue tan escueta como reveladora: «En la de la casa madre, consultoría legal y mercantil, por ejemplo. Y en la otra yo creo que también debería poner labores de consultoría».

Oliver había explicado previamente su estrategia para dificultar cualquier rastreo posterior: «Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen, ¿te parece?».

La utilización deliberada de dos sociedades distintas para un mismo pago tenía un único propósito: hacer indetectable el origen y el destino real del dinero.

Gerente del PSOE investigada

El papel de Ana María Fuentes Pacheco no ha sido pasivo. Según el auto, esta ha actuado con «presumible concierto» con el resto de investigados, emitiendo las «oportunas órdenes de encargo» sobre las que se elaboraban las facturas falsas.

Su responsabilidad se extiende también al tercer circuito de pagos detectado, el correspondiente al abogado Jacobo Teijelo. Según el auto, Teijelo habría recibido al menos 125.000 euros del PSOE «amparados por un soporte documental aparente y una facturación falsa, cuya confección no habría resultado posible, nuevamente y al igual que sucedía en el caso de los pagos a Ismael Oliver, sin la confección de una nota de encargo que es tramitada por Leire a través de Santos Cerdán y rubricada en última instancia por Ana María Fuentes Pacheco».

El auto describe a Leire Díez como la coordinadora operativa de toda la estructura, que actuaba desde un rol de superioridad jerárquica sobre el resto.

Ella misma se ha definido en diversas reuniones como «mano derecha de Santos» y como «una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado».

En una conversación con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, llegó a afirmar que la información que este aportase se trasladaría a quienes «me han dicho que me pongan al frente de todo esto», personas que, según añadió, «se encuentran en la Calle Ferraz comunicados con el Palacio de la Moncloa, porque como bien sabes, gobierna el Partido de Ferraz».

Lo que el auto ha destapado es, en el fondo, una contabilidad paralela dentro del principal partido de la izquierda española: facturas de consultoría que no consultaban nada, notas de encargo que no encargaban nada, y fondos del partido que no financiaban política sino, según el juez, una operación para destruir la independencia judicial. La gerente que firmaba los papeles sabía, según Pedraz, exactamente lo que estaba firmando.