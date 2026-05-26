Así será la tramitación ‘exprés’ de los presupuestos valencianos: 54 días y aprobados el 22 de julio

La tramitación de los que serán los presupuestos de la Generalitat Valenciana para este año 2026, los terceros pactados por PP y Vox en tres años, arrancará este viernes, 29 de mayo, en las Cortes Valencianas. El procedimiento se extenderá por espacio de apenas 54 días exactos, lo que se conoce como una tramitación exprés. Los presupuestos quedarán definitivamente aprobados el 22 de julio. Es decir, con una semana de antelación sobre el mes de agosto. Así se desprende del calendario oficial aprobado este martes por la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces de los grupos parlamentarios en las Cortes Valencianas, al que ha tenido acceso OKDIARIO. El calendario deja una semana entera de julio para el caso en que se tuviera que variar alguna fecha. Pero, en todo caso, siempre antes de agosto.

En concreto, este viernes 29 de mayo, el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, entregará a la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, el borrador de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para este año 2026. El acto se celebrará en las Cortes Valencianas. Después, el Consell presentará ese mismo borrador en público.

Las comparecencias de los consellers que conforman el Gobierno valenciano para explicar la parte de los presupuestos que atañe a cada uno de sus propios departamentos se producirán los días 2, 3 y 4 del próximo mes de junio.

A continuación, llegará el turno de las enmiendas a la totalidad, cuyo plazo concluirá el 5 de junio. El pleno de debate de las enmiendas a la totalidad se celebrará el 17 de junio. Y, a partir de ahí, se producirá un parón en la tramitación de 12 días, que va del 18 de junio al 28 del mismo mes, con motivo de las fiestas de la ciudad de Alicante: las Hogueras de San Juan.

Después, se producirán otras reuniones hasta la publicación del dictamen en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas (BOCV) a partir del 20 de julio. Solo 24 horas más tarde, el 21 de julio, comenzará el pleno de debate del dictamen en la comisión, que concluirá el 22 de julio y significará el final de la tramitación parlamentaria.