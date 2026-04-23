Pérez Llorca allana el pacto para los presupuestos valencianos con Vox: «Yo creo en el arraigo»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha allanado aún más el pacto con Vox para que la Generalitat Valenciana cuente con unos presupuestos en este año 2026, con la aceptación de la prioridad nacional que Vox reclama y ha obtenido en los pactos para la gobernabilidad tanto en Extremadura como en Aragón. Ese principio de prioridad nacional se fundamenta a su vez en el de arraigo. Y Pérez Llorca lo ha dejado meridianamente claro en un vídeo subido a su perfil de X, antes Twitter, que se reproduce sobre esta información: «Yo creo en el arraigo, claro que sí».

Pérez Llorca ha efectuado estas manifestaciones este miércoles. Y este jueves se ha ratificado casi textualmente en las mismas en Moncofa, a donde ha acudido a visitar las obras de ampliación del centro de salud.

A ese vídeo le acompaña un texto en el que Pérez Llorca manifiesta que «para algunos la prioridad nacional es generar debates y hacer o decir lo contrario de lo que se predica». PP y Vox tienen pactados los presupuestos valencianos. Y solo están a la espera de encajar el principio de prioridad nacional basado en el arraigo en materias como la vivienda y los servicios sociales.

Así, el presidente valenciano, como se puede ver en el citado vídeo grabado este miércoles, pone en evidencia al PSOE: «El primero que ha demandado la prioridad en la Comunidad Valenciana». Y ello, porque según explica Pérez Llorca, él ha visto en las redes sociales que el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán, ha manifestado «que había que prohibir la venta de viviendas a extranjeros». Pérez Llorca se pregunta a continuación: «¿Eso es una prioridad nacional?». Y añade: «¿El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia es racista?».

A partir de ahí, Pérez Llorca explica que cuando en un municipio se sacan ayudas, «se da prioridad al que está empadronado». Una afirmación que efectúa situando en sobreimpresionado un acuerdo del Ayuntamiento de Villarreal, en Castellón, donde gobierna el socialista José Benlloch, del PSPV-PSOE. Sobre esa misma imagen, Pérez Llorca se pregunta: «¿Todos los alcaldes de la Comunidad Valenciana son racistas?»

El presidente de la Generalitat Valenciana explica, también, en referencia al Gobierno del socialista Ximo Puig, Compromís y Podemos, conocido en la Comunidad Valenciana como el Botánico, por el lugar donde firmaron su pacto de gobernabilidad, que él ha visto ayudas que ha sacado la Generalitat Valenciana «ahora y con el Gobierno del Botánico, por ejemplo en el tema de los deportistas de élite, que piden que hayan nacido en la Comunidad Valenciana». Y se pregunta al respecto: «¿Es que el Botánico era racista?»

Es tras esta reflexión cuando Pérez Llorca efectúa la afirmación que allana de modo definitivo el acuerdo con Vox para los presupuestos: «Yo creo en el arraigo, claro que sí».

Y explica a continuación otra cuestión clave, la del arraigo aplicado a la vivienda: «Cuando un alcalde saca una promoción de vivienda en su municipio, tiene que haber un arraigo y tiene que tener una prioridad y tienen que puntuar más aquellos que llevan más años viviendo en el pueblo». Y advierte, finalmente, que él no cree que «por hacer esas cosas una sea racista». El presidente valenciano concluye el vídeo avisando de que él cree que «algunos quieren generar un debate que yo creo que en la realidad no existe».