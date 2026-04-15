Llorca tilda de «lo más racista que he visto en mi vida política» el reparto de menas del Gobierno

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca ha calificado este miércoles de «lo más racista que había visto yo en mi vida política» el reparto de los menores no acompañados (menas) efectuado por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Pérez Llorca se ha manifestado así en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos. Y ha señalado al respecto que el Gobierno de España «ha mercadeado con el drama de los menores migrantes para buscar acuerdos políticos», en referencia a las excepciones vasca y catalana, cuyos partidos nacionalistas e independentistas apoyan a Sánchez en el Congreso. Finalmente, el presidente valenciano ha advertido de que el sistema valenciano de protección al menor tiene 1.800 plazas, «para los de aquí y para los migrantes que llegan y nos piden ahora que asumamos 1.900 más. Sin medios, sin dinero, sin infraestructuras y sin necesidades». «Hacer eso es de racistas. Y eso lo está haciendo el Gobierno de España», ha insistido el presidente valenciano.

La semana pasada, el Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, ha incrementado de 1.767 a 1.903 el número de menores no acompañados (menas) que deberá acoger la Comunidad Valenciana. Un hecho que convertirá a la región en la cuarta de España que más cantidad de menores de edad está obligada a acoger, sin tener capacidad para ello, sin aportar medios y sin contar con la infraestructura adecuada (centros de menores suficientes) para dar respuesta. El escándalo está adquiriendo ya dimensiones enormes. Hasta el punto de que este miércoles Vox lo ha llevado a las Cortes Valencianas. En formato de pregunta al presidente de la Generalitat en el transcurso de la sesión de control.

Y Pérez Llorca no ha tenido pelos en la lengua en su respuesta. El president ha revelado que el sistema de protección valenciano atiende ya a 595 migrantes no acompañados (menas), a fecha 31 de marzo. Y que, con ello, está «cumpliendo lo que dice la ley», a la vez que está «dando una batalla en el plano político y también en el legal hasta donde nos permite nuestra capacidad».

Pérez Llorca ha manifestado en su intervención que el reparto de menores migrantes que se está produciendo en España «atiende a intereses políticos». Y ha sentenciado, además, que el Gobierno de España «ha mercadeado con el drama de los menores migrantes para buscar acuerdos políticos». Porque, según ha referido, esos menas, hoy, «no llegan al País Vasco o no llegan a Cataluña», mientras hay comunidades autónomas, como la valenciana, a la que «llegan más de los que podemos asumir, simplemente por cumplir aquellos compromisos que adquirió el Gobierno de España». Por lo que ha insistido en que ese hecho es «lo más racista que había visto yo en mi vida en el tiempo que llevo en la política».

Además, Juanfran Pérez Llorca ha explicado también que, según el nuevo sistema de acogida del Gobierno, el Ejecutivo de Sánchez «quiere que a la Comunidad Valenciana lleguen 1.900 menores extranjeros no acompañados», en tanto que el sistema valenciano de protección al menor tiene 1.800 plazas, «para los de aquí y para los migrantes que llegan». Frente a ello, el Gobierno pide ahora a la Generalitat que asuma 1.900 más, «sin medios, sin dinero, sin infraestructuras y sin necesidades. Hacer eso es de racistas. Y eso lo está haciendo el Gobierno de España».