Vox pide a la Generalitat alcanzar acuerdos con los países de origen para devolver a los ‘menas’

El Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas ha elevado a la Cámara una Proposición No de Ley (PNL) en la que exige que se promuevan acuerdos para que los menores no acompañados (menas) bajo la tutela de Generalitat Valenciana vuelvan a sus países de origen. Además, entre otras cuestiones, plantea la repatriación inmediata de los inmigrantes ilegales y de los legales que hayan cometido delitos «o que vengan aquí a imponernos tradiciones fundamentalistas», según consta en el documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Se trata de una iniciativa que ya lanzó el nuevo responsable de Vox en la provincia de Valencia, Vicente Barrera, este 25 de octubre en su comparecencia ante el centro de menas de la Malvarrosa en Valencia, como entonces publicó OKDIARIO. En síntesis, ahora, la PNL presentada por Vox incluye las principales cuestiones que aquel día adelantó Barrera. Entre ellas, la antes citada de repatriar «inmediatamente» a los inmigrantes ilegales y a los legales que hayan cometido delitos «o que vengan aquí a imponernos tradiciones fundamentalistas».

En concreto, en la PNL presentada ante las Cortes Valencianas, la formación de Abascal reclama reclama una batería de 10 medidas. Y, entre ellas: «proceder a la deportación de cualquier inmigrante que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida, así como a todo aquel que decida no integrarse a la cultura de la nación que lo acoge o intente imponer la suya».

Reclama, además, publicar estadísticas periódicas relativas a la delincuencia e inseguridad asociada «a la inmigración masiva». Así, como proceder a la repatriación de «todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a España».

También, pide que se realicen las modificaciones legales oportunas para suprimir la institución del arraigo «como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido de forma ilegal» a España. Y «establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos y proceder a la remigración de todos los extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, supongan un lastre para el estado del bienestar de los españoles». Añade Vox en este punto que «en todo caso, el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales estará condicionado a sus años de cotización».

Además, pide promover «incentivos y bonificaciones fiscales a la contratación de españoles», así como establecer criterios de reciprocidad con tofos lo países que restrinjan de alguna forma la contratación de españoles. Y suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de flujos migratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional «con el propósito de impedir las llegadas de inmigrantes ilegales».