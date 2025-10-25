Vox reclama en Valencia devolver a los menas a sus países con sus familias: «El mejor sitio posible»

El nuevo responsable de Vox en la provincia de Valencia, Vicente Barrera, ha reclamado este sábado ante el centro de menores no acompañados (menas) de la Malvarrosa en Valencia, el retorno de todos los menas «al mejor de los sitios posibles, que es con sus familias, con sus padres, y a sus países de origen». Además, Barrera ha desvelado que a él en privado le dicen que de esos supuestos menores que llegan como tales: «Muchos son chavales en edad militar. Algunos, de al menos 1,90 de altura. Y, al menos, 25 años de edad».

Vicente Barrera ha efectuado estas manifestaciones ante el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de la Calle Río Tajo, en Valencia. Acompañado del ex presidente provincial de Vox en Valencia, Ignacio Gil Lázaro, al que el propio Barrera ha sucedido. A ambos les han acompañado otros dirigentes de la formación, como el concejal en el Ayuntamiento de Valencia, José Gosálbez, y el diputado nacional en el Congreso, Carlos Flores Juberías.

También, ha acudido un elevado número de simpatizantes de Vox que han querido ir a arropar a su nuevo presidente provincial en el que ha sido su primer acto tras la designación Todo ello, en un acto salvaguardado por varios policías nacionales.

En ese contexto es donde Vicente Barrera se ha referido a lo que ha calificado como «tumultuosa pelea de menores no acompañados, a los que al parecer no les gustó el menú de por la noche. Y, al parecer, formaron una trifulca en la que intervino la seguridad». Y en la que «tuvieron que ser atendidos algunos supuestos menores». Barrera ha explicado que lo sucedido en el CATE de Valencia «no es un hecho aislado. Es una realidad que están sufriendo muchos barrios de la Comunidad Valenciana y de España». Y ha agregado que desde Vox quieren «denunciar estas políticas de puertas abiertas, de España sin fronteras, que el Gobierno de Sánchez está impulsando».

Vox, según ha explicado Vicente Barrera, considera que las soluciones son que los menores deben volver con sus familias, con sus padres y a sus países. Y que «cuando los españoles tengan a bien dar a Vox la mayoría necesaria, estos menores acompañados serán inmediatamente repatriados a sus países de origen».

Barrera ha anunciado también la intención de Vox: «Repatriaremos inmediatamente a los inmigrantes ilegales y a los que legales que hayan cometido delitos o que vengan aquí a imponernos tradiciones fundamentalistas». Y ha planteado, finalmente «dejar de financiar la inmigración ilegal con los recursos de los valencianos y los españoles, para que todo este dinero vaya a quienes en justicia deben ser sus destinatarios, que son los españoles que los pagan con su sufrido trabajo».

Fuera de esta cuestión, Vicente Barrera ha manifestado que él es un cargo orgánico y no político, ahora. Y que, por tanto, no va a intervenir en la cuestión política. Y, respecto a la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana, ha anunciado que Vox actuará «con responsabilidad» y que: «Si creemos que son buenos para el conjunto, los apoyaremos, sean de quien venga. En este caso, del Partido Popular».