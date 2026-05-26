Deja de buscar portátil: el MacBook Air M2 con 512 GB de SSD es el mejor en calidad/precio con esta oferta

Si quieres cambiar de portátil y no hay nada que te convenza, ha llegado el momento. El de la transición, el de pasar de PC a Apple, de Windows a Mac. ¿Por qué? Por el MacBook Air M2. Este modelo es uno de los más ligeros y eficientes de la marca, con un chip de 8 núcleos acompañado de 16 núcleos neurales para IA, SSD de 512 GB y un descuento de 440 € que eleva su propuesta exponencialmente.

Un ordenador portátil diseñado para profesionales que no paran en casa. Ligero, potente, compacto y con una autonomía que da para una jornada entera de trabajo sin enchufes cerca.

Por qué recomendamos este portátil de Apple

El chip M2 sigue yendo como la seda y su IA integrada hace que rinda más gastando menos.

La pantalla LED de 13,6 pulgadas se ve ultranítida. Es perfecta para películas, series y diseño.

Tiene un SSD de 512 GB con espacio de sobra para lo que necesites.

A nivel de diseño, es sorprendente: ligerísimo, finísimo y potentísimo.

MacBook Air

Olvídate de lo que hayas visto con cualquier portátil Windows. El MacBook Air juega en otra liga a todos los niveles. Es un equipo que no hace ruido alguno aunque esté trabajando apleno rendimiento, con un chip de 8 núcleos impulsado por una IA que usa 16 núcleos para hacerlo mucho más eficiente. Da igual si lo quieres para ofimática, estudiar, navegar, trabajar modelando en 3D, editando vídeo o diseñando. Va bien en cualquier contexto, con una autonomía de más de 5 horas y un peso tan ligero que casi no notas que lo llevas encima.

Es el portátil perfecto para el teletrabajo. Te da un grado de movilidad y eficiencia que no te da ningún otro por ese precio. Quizá la transición de Windows a Apple se te haga difícil, pero, cuando pases ese trámite, no querrás volver atrás.

¿Qué dicen las reseñas de este MacBook?

Que es una de las mejores compras que puedes hacer por ese precio. A los usuarios les encanta su potencia, ligereza y eficiencia. Aquí puedes leer algunas reseñas que hemos recopilado:

«Maravilloso, pagar de mas por el movil de Apple cada vez es menos lógico, pero en portátiles el Mac le da mil vueltas a cualquier equipo de su gama de precios.»

«Llevo ya casi 3 años con el y la verdad de maravilla fue una gran inversión y un gran autorregalo que me hice.»

«Encantada. Me ha encantado. Es súper bonito y más si te gusta Apple.»

Precio rebajado, opciones de financiación por hasta 29,30 € al mes, entrega sin gastos de envío en solo 24 horas… Facilidades tienes, solo falta que decidas si te interesa o no.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping