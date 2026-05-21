Nunca te habías decidido a tener un smartwatch… hasta ahora. Estás mirando modelos y ves que, o bien son muy caros, o se quedan cortos en batería y prestaciones. Aunque hay excepciones como el OnePlus Watch 3. Este reloj viene con más de 100 modos deportivos, 32 GB de memoria, batería que aguanta hasta 16 días, GPS de doble banda y un sistema operativo que va como la seda. ¿La guinda? Que está rebajado a 180 €.

Por ese precio no vas a encontrar un reloj que se le acerque. Es completo, moderno y con un toque deportivo ideal para deportistas. No decepciona.

Por qué recomendamos el OnePlus Watch 3

La pantalla AMOLED de 2.200 nits siempre se ve bien sin importar donde estés, y es muy resistente con su cristal de zafiro.

Da igual que estés en mitad de la nada, su GPS de doble banda siempre te ubica. Siempre.

Aguanta hasta 16 días de autonomía en modo ahorro y roza los 5 con todas las funciones activas. Es de los mejores en esto.

Tiene más de 100 modos deportivos, monitorización completa y hasta 32 GB de memoria.

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OnePlus Watch 3

El mejor resumen que podemos hacerte del OnePlus Watch 3 es que es lo más cerca que vas a estar de tener un smartphone en tu muñeca. Su autonomía es altísima, su geolocalización muy precisa, y su sistema operativo WearOS se mueve fluidísimo además de ser compatible con infinidad de apps. Se vincula fácilmente a cualquier teléfono para llamadas, notificaciones y música, aunque sus 32 GB le permiten almacenar música dentro para escucharla sin depender del teléfono. Además, te monitoriza con precisión, te propone planes para mejorar tu salud y es extremadamente resistente. Puede con todo lo que le eches.

Por eso mismo, es el tipo de reloj inteligente que recomendamos a cualquiera: da igual que lo tuyo sea el deporte, el senderismo o que quieras estar hiperconectado. Te va a sorprender sí o sí, y para bien.

¿Qué opinan los usuarios de este smartwatch?

Los usuarios están encantados con el Watch 3 de OnePlus, de hecho algunos dicen que es casi como tener un móvil en la muñeca. Destacan sobre todo su autonomía, su fluidez y la calidad de sus materiales, como puedes comprobar en las reseñas que te dejamos a continuación:

«Es el mejor reloj con Wear OS en cuanto a duración de batería. Mínimo me dura 4 días sin pasar por el cargador.»

«La calidad de fabricación es de primera categoría. Las funciones del sistema Wear OS son fantásticas; prácticamente puedes hacer todo lo que haces en tu teléfono.»

«Relojazo. El mejor con Wear Os en este momento. Y la calidad de los materiales se nota.»

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Si compras este reloj ahora mismo, lo recibirás mañana sin gastos de envío. El vendedor es español y eso agiliza, y facilita, mucho las cosas. Además, tienes 30 días para devolverlo gratis en caso de posibles incidentes.

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