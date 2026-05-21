Precio de la gasolina hoy 21 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Descubre cuál es el precio de la gasolina para este jueves en Andalucía
Llegamos al jueves, el fin de semana está cada vez más cerca y si quieres saber donde repostar hoy en las principales ciudades de Andalucía, como Sevilla, Cádiz o Málaga, te ofrecemos ahora los precios que las gasolineras reportan al Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica a primera hora de la mañana de este jueves 21 de mayo con aquellas estaciones y gasolineras que son las más económicas:
Precio de la gasolina hoy 21 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Si deseas repostar en Sevilla estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:
Gasolina 95
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,299 €/l
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. 1,309 €/l
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. 1,309 €/l
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. 1,337 €/l
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,337 €/l
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. 1,347 €/l
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n. 1,348 €/l
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,359 €/l
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. 1,359 €/l
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. 1,359 €/l
Gasolina 98
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. 1,562 €/l
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. 1,569 €/l
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,579 €/l
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. 1,579 €/l
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. 1,579 €/l
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392 km 19,900. 1,595 €/l
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,599 €/l
- Q8. Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 km 7,75. 1,614 €/l
- Shell. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. 1,619 €/l
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. 1,619 €/l
Diésel
- Ballenoil. Estepa. Avenida Badia Polesine, 5. 1,499 €/l
- Petroprix. Mairena del Aljarafe. Calle Lonja, 28. 1,509 €/l
- Ballenoil. San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, s/n. 1,509 €/l
- Q8. Mairena del Aljarafe. Avenida Mariana Pineda esquina carretera A-8055, s/n. 1,539 €/l
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,539 €/l
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. 1,549 €/l
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. 1,549 €/l
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso s/n (Los Palacios-Pinzón km 15). 1,550 €/l
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. 1,553 €/l
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. 1,559 €/l
Precio de la gasolina hoy 21 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si vives en Cádiz, estas son las gasolinera que Geoportal de Gasolineras señala como las más baratas para este jueves 21 de mayo:
Gasolina 95
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,389 €/l
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. 1,389 €/l
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. 1,389 €/l
- Plenergy. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. 1,389 €/l
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. 1,389 €/l
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. 1,389 €/l
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. 1,395 €/l
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. 1,395 €/l
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, Polígono Río San Pedro, 1. 1,395 €/l
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. 1,395 €/l
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,489 €/l
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,499 €/l
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233 km 5,8. 1,555 €/l
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. 1,579 €/l
- Tarifa Oil. Tarifa. Calle Algeciras, 58. 1,579 €/l
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. 1,589 €/l
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera CN-340 km 94,2 Mesón Pancho. 1,599 €/l
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 Camino del Lobo 1. 1,599 €/l
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación km 639,8. 1,629 €/l
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV km 639,5. 1,649 €/l
Diésel
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,553 €/l
- Galp. Medina-Sidonia. Calle Europa, s/n. 1,559 €/l
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga km 21. 1,560 €/l
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. 1,575 €/l
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. 1,575 €/l
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. 1,575 €/l
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, Polígono Río San Pedro, 1. 1,575 €/l
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. 1,575 €/l
- Ballenoil. San Fernando. Calle Remachadores, 2. 1,579 €/l
- Petroprix San Fernando. San Fernando. Calle Mecánicos, 10. 1,579 €/l
Precio de la gasolina hoy 21 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, las gasolineras más económicas se encuentran en estos lugares:
Gasolina 95
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. 1,419 €/l
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. 1,422 €/l
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás Urbanización La Leala parcela 3 y 4, 3. 1,428 €/l
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. 1,428 €/l
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. 1,428 €/l
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. 1,428 €/l
- Petromarkt. Benalmádena. Calle Sidra, 4. 1,439 €/l
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. 1,449 €/l
- Ballenoil. Cártama. Sector UR.21 Parcela 9, 9. 1,449 €/l
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. 1,449 €/l
Gasolina 98
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. 1,569 €/l
- M3 Petróleos. Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. 1,579 €/l
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89. 1,595 €/l
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín km 54. 1,595 €/l
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba nº1 km 1. 1,605 €/l
- Shell. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. 1,609 €/l
- Galp. Fuengirola. Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n. 1,619 €/l
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. 1,649 €/l
- Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. 1,649 €/l
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92 km 132. 1,655 €/l
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. 1,559 €/l
- Autonet&Oil. Nerja. Calle Pago Castillo Alto, 1. 1,579 €/l
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. 1,585 €/l
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. 1,585 €/l
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás Urbanización La Leala parcela 3 y 4, 3. 1,585 €/l
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. 1,585 €/l
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. 1,585 €/l
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. 1,588 €/l
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. 1,599 €/l
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. 1,599 €/l
Precio de la gasolina hoy 21 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Las gasolineras más baratas para repostar si estás en Córdoba hoy jueves 21 de mayo están aquí:
Gasolina 95
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. 1,394 €/l
- Petroprix. Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. 1,399 €/l
- Plenergy. Córdoba. Calle Simón Carpintero, 9. 1,399 €/l
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. 1,405 €/l
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. 1,405 €/l
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n junto al recinto ferial. 1,405 €/l
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. 1,409 €/l
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. 1,415 €/l
- Plenergy. Córdoba. Calle Lapislázuli, 10. 1,419 €/l
- Plenergy. Córdoba. Polígono Carretera Palma del Río, s/n. 1,419 €/l
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. 1,489 €/l
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. 1,489 €/l
- Fueling. Lucena. CL Ronda San Francisco, s/n. 1,499 €/l
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. 1,559 €/l
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). 1,589 €/l
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339 km 24. 1,635 €/l
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. 1,639 €/l
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV km 428. 1,639 €/l
- Carrefour. Baena. Carretera A-305 km 60. 1,659 €/l
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río km 3,300. 1,675 €/l
Diésel
- Petroprix. Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. 1,499 €/l
- Plenergy. Córdoba. Calle Simón Carpintero, 9. 1,499 €/l
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. 1,524 €/l
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. 1,530 €/l
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. 1,530 €/l
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. 1,531 €/l
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. 1,549 €/l
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. 1,560 €/l
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. 1,579 €/l
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. 1,585 €/l
Precio de la gasolina hoy 21 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Si vives en Granada, estas son las gasolineras donde es más barato repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. 1,379 €/l
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. 1,385 €/l
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. 1,385 €/l
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. 1,385 €/l
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. 1,385 €/l
- Alcampo. Granada. C.C. Carretera de Jaén km 88. 1,385 €/l
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. 1,385 €/l
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. 1,395 €/l
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. 1,399 €/l
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. 1,399 €/l
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Carretera de Jaén km 88. 1,495 €/l
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. 1,499 €/l
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. 1,529 €/l
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432 km 431. 1,579 €/l
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. 1,579 €/l
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo). 1,579 €/l
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen derecho). 1,579 €/l
- A. Aguaza. Cúllar. CR N-342, 156. 1,589 €/l
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. 1,599 €/l
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla km 7. 1,599 €/l
Diésel
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. 1,479 €/l
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. 1,479 €/l
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16 polígono 18. 1,508 €/l
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril parcela 238. 1,509 €/l
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. 1,509 €/l
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. 1,509 €/l
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. 1,509 €/l
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. 1,519 €/l
- Gaia. Zújar. Polígono acceso a carretera estación ferrocarril, s/n. 1,549 €/l
- E.S. El Molino Atarfe Dos. Atarfe. Calle Ronda Lindarajas, s/n. 1,559 €/l
El mapa de Geoportal para buscar las gasolineras más baratas
Ahora ya sabes dónde es más barato repostar este jueves en las principales ciudades andaluzas, pero si deseas hacer tu propia consulta en otro momento, no dudes en entrar en el Geoportal de Gasolineras, donde vas a poder filtrar resultados y buscar por tipo de combustible por ejemplo, pero además de ver el resultado en forma de listado lo podrás ver en formato de mapa como el que vemos a continuación, por ejemplo, de Cádiz.