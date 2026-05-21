Clima en Castilla y León: sol y nubes altas, ligera subida de temperaturas según AEMET

El tiempo en el conjunto del territorio de Castilla y León se presenta poco nuboso, con algunas nubes altas y posibilidad de nubosidad de evolución. Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado ascenso, siendo notable en las mínimas de las montañas occidentales. El viento soplará de forma variable, predominando del sur y suroeste y se espera que sea flojo, con intervalos moderados.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 21 de mayo

Cielo despejado y calor agradable en León

El cielo se despereza lento en León, donde las nubes suaves se asoman tímidamente en un día que promete calor. Los primeros rayos de sol harán su entrada a las 06:54 y con temperaturas que alcanzarán los 28 grados, el ambiente se sentirá cálido, aunque agradable. El viento soplará desde direcciones variables a una velocidad media de 15 km/h, aportando una brisa ligera, aunque hay que tener en cuenta que algunas ráfagas podrían alcanzar hasta 30 km/h. No se esperan lluvias, lo que permite disfrutar de un día seco y radiante.

Ya por la tarde, el sol viajará alto en el cielo y la sensación térmica podría llegar a sentirse más intensa, especialmente con una humedad que, si bien muestra un leve descenso, podrá presentar momentos algo cargados. La puesta del sol, prevista para las 21:43, dejará un telón de fondo dorado, cerrando un día donde la calidez y el buen tiempo han sido protagonistas. La tranquilidad de la tarde se completará con un ligero susurro del viento, ideal para paseos al aire libre.

Zamora: cielo gris con viento fuerte

El cielo zamorano se viste de gris, presagiando un día de cambios meteorológicos que alterarán el habitual bullicio. El amanecer, bañado en frescura, trae consigo un viento intenso del sur-suroeste que anuncia su presencia con un murmullo constante, mientras las primeras luces del día iluminan los matices del paisaje.

A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 32 grados, contrastando notablemente con la frescura matinal de 13. Sin embargo, no se puede olvidar que las ráfagas de viento pueden superar los 30 km/h y la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que hará que la sensación térmica sea notablemente más alta. Se recomienda llevar paraguas, ya que el tiempo inestable puede sorprender en cualquier momento.

En la ciudad de Salamanca, día soleado y caluroso a la vista

El día en Salamanca comienza con un suave amanecer en el que el sol hará su aparición a las 07:00. Las temperaturas matutinas rondarán los 16°C, mientras que la sensación térmica se mantendrá un poco más baja, alrededor de 15°C. El cielo estará mayormente despejado, ofreciendo un respiro fresco y agradable. A medida que avancen las horas, la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 31°C por la tarde, con una sensación térmica similar, reflejando un ambiente muy caluroso y seco.

La dirección del viento será del suroeste, moviéndose a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, lo que aportará un toque de frescura entre el calor. La humedad, más baja por la mañana y alcanzando un máximo del 65% en el transcurso del día, no será demasiado pesada. Con el sol poniéndose a las 21:39, los salmantinos podrán disfrutar de más de 14 horas de luz en un día que promete ser notablemente cálido y luminoso.

Valladolid: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana se presenta con temperaturas frescas, alcanzando los 15 grados y un cielo despejado. A medida que avance el día, se espera una máxima de 33 grados bajo un cielo similar, con un ligero viento del sur que aportará una agradable sensación térmica. Las condiciones son bastante estables, con muy baja probabilidad de lluvia y solo algunas ráfagas de viento.

Es un tiempo ideal para disfrutar de un paseo por el parque o para realizar actividades al aire libre. La calidez del día invita a compartir momentos agradables en buena compañía, aprovechando la tranquilidad que ofrece esta jornada.

Cielos soleados y calor reconfortante en Burgos

La mañana en Burgos comienza con un cielo despejado y temperaturas agradables de unos 15 grados. Aunque el ambiente es fresco, la sensación térmica se mantendrá en torno a los 12 grados, así que una chaqueta ligera será buena compañía. A medida que avance el día, el sol irá ganando fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 29 grados, con cielos soleados y una brisa suave del sur que hará que la tarde sea reconfortante. Al caer la noche, el calor se suavizará a 18 grados, perfecto para disfrutar del aire libre.

Palencia: cielo despejado con suave brisa

Las primeras horas traen un cielo despejado que irá cubriéndose con el paso de la mañana, mientras el viento sopla suave desde el sur a 15 km/h, aportando una agradable sensación térmica mínima de 12 °C. A medida que el día avanza, el mercurio comenzará a subir, alcanzando una temperatura máxima de 32 °C por la tarde.

Aunque hoy no se anticipan lluvias, se recomiendan actividades al aire libre en las horas centrales del día, ya que la humedad relativa se mantendrá entre 20 % y 90 %. Sin embargo, al caer la noche, la temperatura descenderá ligeramente, así que no está de más llevar una chaqueta para disfrutar del fresco.

Cielos despejados y ambiente agradable en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente agradable, con temperaturas que rondan los 14 grados. La brisa suave del viento, que sopla desde el sur, añade un toque fresco y cómodo para comenzar el día. A medida que avancemos hacia la tarde, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando una temperatura máxima de 26 grados, ideal para disfrutar al aire libre. Recomendamos vestirse con ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que la luminosidad será intensa.

Segovia: cielo despejado y calor a mediodía

El cielo de esta mañana se presenta despejado, lo que nos brinda un inicio fresco con temperaturas que rondan los 12 °C. A medida que avance la jornada, se prevé un notable ascenso térmico, alcanzando una máxima de 28 °C en la tarde, acompañado de vientos suaves del este a 15 km/h.

No obstante, es recomendable estar preparados para el cambio: el viento podría aumentar en intensidad con ráfagas de hasta 9 km/h. Disfruten de la calidez del sol, pero no olviden hidratarse, especialmente con una humedad que oscilará entre el 25% y el 50%.

Agradable día soleado y fresco en Soria

Esta jornada comienza con un amanecer despejado en Soria, creando un ambiente fresco, ideal para disfrutar del aire matutino. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá claro y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo, brindando una sensación térmica agradablemente cálida.

La tarde se presentará igualmente soleada, sin rastro de lluvias y con una suave brisa del sur que permitirá disfrutar de un clima agradable hasta la puesta del sol. Hoy, los sorianos podrán deleitarse con unas 14 horas de luz.