Precio de la gasolina hoy 21 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Llegados al jueves, muchos conductores empiezan a mirar otra vez el surtidor con cierta atención. Quienes utilizan el coche a diario para trabajar ya conocen bien lo que suele pasar en este día, y es que tras comenzar la semana con el depósito lleno, ahora baja más rápido de lo que parece y cualquier cambio en el precio acaba notándose antes de final de semana. Por eso revisar dónde repostar se convierte en algo esencial y más ahora que se acerca el fin de semana donde puede que volvamos a coger el coche para una salida o escapada. Tomemos nota entonces porque este es el precio de la gasolina hoy 21 de mayo y estas son las gasolineras más baratas de Madrid.

Aunque da la sensación de que los carburantes se han estabilizado un poco con respecto a meses anteriores, lo cierto es que la situación continúa lejos de ser completamente estable. El mercado energético sigue pendiente del precio internacional del petróleo y de distintos factores que afectan a la cadena de suministro. Basta una pequeña variación para que el coste final vuelva a cambiar en cuestión de días. Mientras tanto, las estaciones automáticas, las cadenas de bajo coste y algunas gasolineras situadas fuera de los grandes núcleos urbanos continúan ganando protagonismo. Muchos conductores ya tienen localizadas sus estaciones habituales, especialmente aquellas donde la diferencia permite ahorrar algunos euros cada vez que se llena el depósito. Este jueves 21 de mayo repasamos cuáles vuelven a aparecer entre las opciones más económicas de Madrid a partir de los datos que nos reporta el Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy jueves 21 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid.

Los precios que aparecen a continuación corresponden a las últimas actualizaciones notificadas por las propias estaciones de servicio a través del Geoportal para esta primera hora de la mañana del jueves 21 de mayo:

Gasolina 95

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. 1,355 €/l

. Meco. Camino del Olivo, 1. 1,355 €/l GasExpress . Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. 1,369 €/l

. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. 1,369 €/l Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 5. 1,369 €/l

. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 5. 1,369 €/l Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. 1,369 €/l

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. 1,369 €/l Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida Europa s/n. 1,369 €/l

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida Europa s/n. 1,369 €/l Ballenoil . Coslada. Avenida Jarama, 17. 1,389 €/l

. Coslada. Avenida Jarama, 17. 1,389 €/l Ballenoil . Madrid. Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22. 1,389 €/l

. Madrid. Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22. 1,389 €/l Petroprix . Rivas Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. 1,389 €/l

. Rivas Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. 1,389 €/l Ballenoil . Coslada. Avenida Constitución, 28. 1,389 €/l

. Coslada. Avenida Constitución, 28. 1,389 €/l Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. 1,389 €/l

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. 1,389 €/l T9 . Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. 1,389 €/l Ballenoil . Rivas Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. 1,389 €/l

. Rivas Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. 1,389 €/l Ballenoil . Rivas Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. 1,389 €/l

. Rivas Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. 1,389 €/l Plenergy . Coslada. Avenida San Pablo, 29. 1,389 €/l

. Coslada. Avenida San Pablo, 29. 1,389 €/l GasExpress . Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. 1,389 €/l Plenergy . Madrid. Calle Pirotecnia, 2. 1,389 €/l

. Madrid. Calle Pirotecnia, 2. 1,389 €/l Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Calle Charca de los Peces, 2. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Calle Charca de los Peces, 2. 1,389 €/l Plenergy . Torrejón de Ardoz. Avenida Premios Nobel, 1. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Avenida Premios Nobel, 1. 1,389 €/l Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Calle Olmo, 1. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Calle Olmo, 1. 1,389 €/l Plenergy . Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 1. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 1. 1,389 €/l Plenergy . Rivas Vaciamadrid. Calle Carretilla, 36. 1,389 €/l

. Rivas Vaciamadrid. Calle Carretilla, 36. 1,389 €/l Ballenoil . Madrid. Calle Francisca Torres Catalán, 24. 1,389 €/l

. Madrid. Calle Francisca Torres Catalán, 24. 1,389 €/l Petroprix . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 287. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 287. 1,389 €/l Plenergy . Madrid. Carretera Vicálvaro Estación O’Donnell km 20. 1,389 €/l

. Madrid. Carretera Vicálvaro Estación O’Donnell km 20. 1,389 €/l Plenergy. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 249. 1,389 €/l

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. 1,479 €/l

. Madrid. Calle José Paulete. 1,479 €/l Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. 1,549 €/l

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. 1,549 €/l Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. 1,553 €/l

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. 1,553 €/l Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. 1,553 €/l

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. 1,553 €/l Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. 1,559 €/l

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. 1,559 €/l Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,100. 1,589 €/l

. Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,100. 1,589 €/l Shell . Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. 1,589 €/l

. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. 1,589 €/l E.Leclerc . Aranjuez. Paseo Del Deleite, 13. 1,599 €/l

. Aranjuez. Paseo Del Deleite, 13. 1,599 €/l Confort Auto . Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. 1,599 €/l

. Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. 1,599 €/l BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. 1,599 €/l

. El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. 1,599 €/l Shell . Madrid. Carrera Valencia km 14,800. 1,609 €/l

. Madrid. Carrera Valencia km 14,800. 1,609 €/l Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. 1,617 €/l

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. 1,617 €/l Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca. 1,617 €/l

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca. 1,617 €/l Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. 1,619 €/l

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. 1,619 €/l Petrokal . Torrejón de Ardoz. Calle Solana de la, 17. 1,629 €/l

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana de la, 17. 1,629 €/l Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. 1,629 €/l

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. 1,629 €/l Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. 1,629 €/l

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. 1,629 €/l Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. 1,639 €/l

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. 1,639 €/l BP Nassica 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. 1,639 €/l

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. 1,639 €/l Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles s/n. 1,639 €/l

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles s/n. 1,639 €/l Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. 1,639 €/l

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. 1,639 €/l Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. 1,649 €/l

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. 1,649 €/l Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117 km 3,100. 1,649 €/l

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117 km 3,100. 1,649 €/l Cepsa La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. 1,649 €/l

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. 1,649 €/l Shell. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. 1,659 €/l

Diésel

Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. 1,529 €/l

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. 1,529 €/l Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. 1,529 €/l

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. 1,529 €/l Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo Fuenlabrada, Avenida Pablo Iglesias s/n. 1,529 €/l

. Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo Fuenlabrada, Avenida Pablo Iglesias s/n. 1,529 €/l Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. 1,549 €/l

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. 1,549 €/l Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. 1,549 €/l

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. 1,549 €/l Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. 1,549 €/l

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. 1,549 €/l Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. 1,549 €/l

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. 1,549 €/l Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. 1,554 €/l

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. 1,554 €/l Ballenoil . Algete. Calle Pelaya, 1. 1,554 €/l

. Algete. Calle Pelaya, 1. 1,554 €/l TEB 24/7 . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. 1,569 €/l

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. 1,569 €/l Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. 1,569 €/l

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. 1,569 €/l Plenergy . El Escorial. Calle Estación, 40. 1,569 €/l

. El Escorial. Calle Estación, 40. 1,569 €/l Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. 1,569 €/l

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. 1,569 €/l Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. 1,569 €/l

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. 1,569 €/l Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. 1,569 €/l

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. 1,569 €/l Esteba Rivas . Getafe. Calle Eratóstenes, 15. 1,576 €/l

. Getafe. Calle Eratóstenes, 15. 1,576 €/l Ballenoil . Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. 1,579 €/l

. Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. 1,579 €/l Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. 1,579 €/l

. Móstoles. Calle Fragua, 16. 1,579 €/l Ballenoil . Getafe. Calle Franklin, 1. 1,579 €/l

. Getafe. Calle Franklin, 1. 1,579 €/l Petroprix . Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. 1,579 €/l

. Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. 1,579 €/l Petroprix. Getafe. Calle Herreros, 1. 1,579 €/l

Dónde encontrar las gasolineras más baratas

Como hemos visto, la diferencia entre estaciones continúa siendo uno de los aspectos que más miran los conductores antes de repostar. Las gasolineras ubicadas cerca de grandes vías o zonas de paso suelen registrar importes más altos, mientras que municipios con más competencia o estaciones automáticas mantienen precios más ajustados.

Además, el precio final del combustible depende de muchos factores que van más allá de cada surtidor. El coste del petróleo, el transporte, la demanda internacional o la evolución de los mercados energéticos siguen teniendo un peso importante. Por eso herramientas oficiales como el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica continúan siendo una de las opciones más utilizadas para consultar precios actualizados y localizar las estaciones más económicas antes de llenar el depósito. Y lo mejor, podemos ver el resultado como arriba, es decir, en forma de listado o afinar búsqueda por mapa como este de Alcalá de Henares para des este modo, ubicarnos mejor.