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Médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid se han concentrado este miércoles frente al Ministerio de Sanidad para reclamar nuevamente un Estatuto Marco propio que reconozca las particularidades de la profesión con una petición de dimisión para una titular de la cartera, Mónica García, «que está centrada más en la Organización Mundial de la Salud (OMS) que con la huelga médica más prolongada del país», y cuando los médicos afrontan su cuarta semana de paros intermitentes. Además los facultativos han señalado que «¿cómo puede debatirse una jornada de 35 horas mientras hay médicos haciendo semanas de 90?».

Se trata de la tercera protesta de esta cuarta semana de huelga indefinida intermitente, con una semana de paros al mes en febrero, marzo y abril, y que se prolongará hasta el viernes día 22. En esta ocasión y durante el pasado miércoles, han protagonizado una concentración ante el Ministerio de Sanidad.

«Una ministra en Ginebra»

«Estamos viviendo la huelga médica y facultativa más prolongada de la historia reciente de España y la ministra está en Ginebra a sus cosas de la OMS. Los fines de semana los pasa haciendo campaña para aspirar por tercera vez a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Está claro que necesitamos un ministro o una ministra de carácter técnico que esté centrado en los problemas de la sanidad y del Sistema Nacional de Salud», ha subrayado en declaraciones a los medios Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, el sindicato con mayor representación entre el colectivo médico.

En este sentido, ha censurado la ausencia de contactos por parte del Ministerio para avanzar en una solución a la huelga. «Desde que la ministra Mónica García expresó su intención de presentarse como presidenta de la Comunidad de Madrid hace unas semanas, ninguna noticia de ella», ha lamentado Hernández, que cree que la titular de Sanidad «se ha deslegitimado a sí misma al decir que su interés es ser presidenta regional».

«Es tiempo de que dé la cartera ministerial a otra persona» que esa otra persona sea capaz de llegar a acuerdos, han recalcado y «con sus socios de gobierno y con el resto de ministerios, con las comunidades y con los profesionales en su conjunto, sin dejar apartado a ninguno», ha insistido la portavoz del sindicato médico.

En esta línea, ha censurado que hasta ahora «no se ha dado ninguna de esas condiciones». «Parece más bien que están en una política de meros titulares y de mera venta de humo porque abordar un cambio como el de las normas laborales de los profesionales sanitarios sin contar con los médicos y los facultativos, sin contar con sus socios de gobierno, sin contar con las comunidades, parece más bien un brindis al sol», ha criticado.

Daños en listas de espera y económicos

Desde la Comunidad de Madrid han estimado en 13.915.934 euros el perjuicio causado durante las jornadas de paros llevadas a cabo desde diciembre, según han apuntado desde la Consejería de Sanidad. Un total de 22 días de paros a lo largo de seis meses en los que se han suspendido 8.904 cirugías, 180.836 consultas y 18.877 pruebas suspendidas.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).