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En un contexto en el que cada vez más personas comen fuera de casa o recurren al tupper en la oficina, la forma en la que se organiza la alimentación durante la jornada laboral se ha convertido en un factor clave para la salud digestiva. Con motivo del Día Mundial de la Salud Digestiva, que se celebra el próximo 28 de mayo, la Dra. Ana Isabel Ortiz, gerente del Área de Salud de Grupo Farmasierra, advierte sobre cómo estos hábitos cotidianos pueden influir en molestias frecuentes como la hinchazón abdominal, las digestiones pesadas o el malestar intestinal.

«Y es que, más allá del qué, cómo, cuándo y dónde se come también importa», expone la doctora. La falta de tiempo, el estrés laboral o comer frente al ordenador son prácticas habituales que pueden alterar el funcionamiento digestivo y contribuir a desequilibrios en la microbiota intestinal.

El tupper se ha consolidado como una opción práctica y económica. Permite un mayor control sobre los ingredientes y las cantidades, pero también puede derivar en dietas repetitivas o poco equilibradas si no se planifica adecuadamente. Además, comer fuera, ya sea menú del día o comida rápida, suele implicar un mayor consumo de grasas, salsas, bebidas carbonatadas o raciones más abundantes, lo que puede sobrecargar el sistema digestivo.

«La rutina laboral muchas veces nos lleva a descuidar la alimentación sin darnos cuenta. Comer rápido, en el puesto de trabajo o elegir opciones poco equilibradas puede hacer que el aparato digestivo se resienta”, explica la gerente del Área de Salud de Farmasierra. “Lo importante no es tanto elegir entre tupper o restaurante, sino adoptar hábitos que favorezcan una digestión más saludable».

Claves para cuidar la salud digestiva en el entorno laboral

Adoptar pequeños cambios en el día a día puede marcar una gran diferencia. En este sentido, la Dra. Ortiz nos recomienda:

Planificar las comidas para asegurar variedad y equilibrio nutricional.

Comer despacio y sin distracciones, evitando hacerlo frente al ordenador.

Priorizar platos ligeros y de fácil digestión, con verduras, proteínas magras y guarniciones sencillas.

Evitar el exceso de grasas, bebidas con gas y comidas muy copiosas.

Mantener horarios regulares y, si es posible, repartir la ingesta en varias comidas al día.

Gestionar el estrés laboral, ya que influye directamente en el eje intestino-cerebro.

«Una alimentación ordenada, variada y adaptada al ritmo diario ayuda a mantener el equilibrio digestivo y prevenir molestias frecuentes», añade la especialista.

Más allá de los buenos hábitos, uno de los factores clave en la salud digestiva es el equilibrio de la microbiota intestinal. Este conjunto de microorganismos que habitan en el intestino no solo participa en la digestión, sino que también influye en la respuesta inflamatoria, la sensibilidad intestinal y el bienestar general. Sin embargo, rutinas desordenadas, el estrés laboral o una alimentación poco equilibrada, frecuentes en el entorno laboral, pueden alterar este equilibrio y favorecer la aparición de molestias digestivas recurrentes.

Suplementos para la salud digestiva

En este contexto, el uso de probióticos específicos se ha consolidado como un complemento relevante en el manejo del bienestar digestivo. «Cuando la dieta y los hábitos no son suficientes, incorporar probióticos con evidencia científica puede ser de gran ayuda para modular la microbiota y mejorar los síntomas», explica la Dra. Ortiz.

Entre ellos, la cepa Bifidobacterium longum 35624 ha demostrado en estudios clínicos su capacidad para contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal y ayudar a reducir síntomas como la hinchazón, el dolor abdominal o la distensión. «Se trata de un apoyo adicional que, junto a unos hábitos adecuados, puede marcar la diferencia en personas con molestias digestivas frecuentes o mayor sensibilidad intestinal», apunta la Dra. Ortiz.

En el contexto actual, en el que muchas personas comen a diario en la oficina, es fundamental tomar conciencia de cómo estos hábitos influyen en nuestra salud digestiva. «No se trata de renunciar al tupper ni a comer fuera, sino de aprender a elegir mejor, organizarse y dedicar tiempo a la comida. Pequeños cambios sostenidos pueden tener un impacto muy significativo en el bienestar digestivo a largo plazo», concluye la especialista.