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La combinación de dos clases de fármacos de uso habitual contra la disfunción eréctil podría convertirse en el primer tratamiento eficaz en fases tempranas de la enfermedad de Peyronie, según un estudio de la Universidad Anglia Ruskin (Reino Unido) publicado en The Journal of Sexual Medicine.

La enfermedad de Peyronie (EP) es un trastorno caracterizado por la aparición de tejido cicatricial fibroso en el pene, lo que puede provocar dolor, curvatura anómala, disfunción sexual y un importante impacto psicológico. Se estima que afecta a alrededor del 10% de los hombres a lo largo de su vida, aunque las opciones terapéuticas actuales siguen siendo limitadas, especialmente en sus fases iniciales.

El trabajo, realizado conjuntamente por la Universidad Anglia Ruskin (ARU) y el University College London Hospital (UCLH), ha observado que la combinación de inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5), como el sildenafilo (Viagra) y el tadalafilo (Cialis), junto con moduladores selectivos de los receptores de estrógeno (SERM), entre ellos el tamoxifeno, podría ralentizar o incluso frenar la progresión de la enfermedad cuando se administra en etapas tempranas.

El estudio clínico, liderado por el profesor David Ralph en el UCLH, analizó a 133 pacientes con enfermedad de Peyronie en fase aguda tratados durante tres meses con esta combinación farmacológica. Los resultados se compararon con un grupo de control más reducido que recibió tratamiento estándar, basado en vitamina E o ausencia de terapia, sin incluir cirugía.

Los datos mostraron que el 43% de los pacientes tratados con la combinación presentó una mejoría en la curvatura del pene, una tasa casi tres veces superior a la observada en el grupo de tratamiento convencional (15%).

Al inicio del tratamiento, el 65% de los pacientes del grupo de tratamiento combinado refirieron dolor durante las erecciones. Tras tres meses, esa cifra se redujo a tan solo el 1,5%. En comparación, la prevalencia del dolor en el grupo de tratamiento estándar disminuyó del 50% al 27%.

Trabajos previos

Los hallazgos clínicos se basan en trabajos de laboratorio previos. Actualmente, no existen terapias orales aprobadas que hayan demostrado prevenir la progresión temprana de la enfermedad, lo que obliga a los pacientes en la fase aguda a esperar hasta que la afección se estabilice antes de que se les puedan ofrecer tratamientos, incluidas inyecciones o cirugía.

Dado que tanto los inhibidores de la PDE5 como los SERM ya se utilizan ampliamente en la práctica clínica y cuentan con perfiles de seguridad establecidos, este enfoque podría adoptarse fácilmente si se confirma en estudios de mayor envergadura.

«Estos resultados sugieren que la intervención temprana dirigida a la fibrosis podría cambiar la forma en que tratamos la enfermedad de Peyronie. La reutilización de fármacos existentes podría permitirnos pasar del control de los síntomas a la modificación de la enfermedad en sí», destacan los investigadores.

El profesor David Ralph, catedrático de Urología del UCLH, declara que este artículo confirma la investigación científica básica sobre cómo detener la progresión de la enfermedad de Peyronie. «En trabajos anteriores, hemos observado que el tamoxifeno y los inhibidores de la PDE5 inhiben la transformación de fibroblastos en miofibroblastos y, por lo tanto, la contracción de la placa», explica.