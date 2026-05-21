Horario Selectividad 2026 Castilla y León: horario, fechas, cuándo es y dónde son los exámenes de la PAU 2026

Con el mes de junio a la vuelta de la esquina ha llegado el gran momento para miles y miles de estudiantes de Bachillerato ya que la Selectividad se celebrará en apenas un par de semanas. No es algo que vaya a suceder en unos meses y tampoco algo lejano, sino que está prácticamente encima, y eso se nota con nervios y sobre todo, con dudas sobre fechas, horarios y también como no, en qué momento se celebrará la segunda fase, conocida como extraordinaria, para todos aquellos que no puedan, o no quieran, acceder a la fecha ordinaria. Y en el caso de Castilla y León, la consejería de educación de la Junta ya ha dado a conocer sus fechas y detalles sobre la Selectividad 2026.

Una de las primeras cosas que suelen mirar los estudiantes es el calendario. No es igual en todas las comunidades y eso genera bastante lío, sobre todo cuando comparas con amigos o conocidos de otras regiones. Madrid, por ejemplo, empieza antes, el 1 de junio, mientras que Cataluña lo deja para más tarde, el 9. En el caso de Castilla y León, las fechas que ha dado a conocer la Junta de Castilla y León se establecen en la media de la mayoría de comunidades por lo que empezarán el 2 de junio. Y a partir de ahí, llega otra duda bastante común, y no es menor y que son los horarios. Porque sí, durante el curso puedes haber visto modelos de examen o saber más o menos qué entra, pero el día a día de la prueba es otra cosa. A qué hora tienes que estar allí, cuánto tiempo dura cada examen o cómo se reparten las asignaturas son detalles que, cuando se acerca la fecha, cobran bastante más importancia de la que parece.

Cuándo es la PAU en Castilla y León: a qué hora empieza y cuándo acaba la Selectividad 2026

En Castilla y León, la PAU 2026 se celebrará en la convocatoria ordinaria los días 2, 3 y 4 de junio. Son las fechas que comparten la mayoría de comunidades autónomas este año, así que no hay grandes diferencias en ese sentido. Para quienes tengan que ir a la convocatoria extraordinaria, las pruebas se trasladan al 30 de junio, 1 y 2 de julio.

En cuanto al horario, no hay sorpresas respecto a otros años. Los estudiantes están citados a primera hora de la mañana, normalmente a partir de las 8:30, momento en el que se realiza la presentación antes de entrar al examen. El primer ejercicio empieza a las 9:00 y, a partir de ahí, el día se va organizando por bloques.

Cada examen tiene una duración de 90 minutos, que es el tiempo estándar, y entre prueba y prueba hay pausas de como mínimo 30 minutos. Esto permite parar un poco, despejar la cabeza o simplemente cambiar de materia sin ir con tanta presión. Aun así, conviene tener en cuenta que los días no son cortos. El primero y el segundo suelen concentrar bastantes asignaturas como vemos a continuación y el ritmo se nota, sobre todo según avanza la jornada.

Calendario por días de la Selectividad 2026 en Castilla y León: horario de los exámenes por asignatura

El calendario oficial de la Selectividad 2026 en Castilla y León queda organizado de la siguiente forma:

2 de junio (y 30 de junio en la convocatoria extraordinaria)

8:30 Presentación de estudiantes

Presentación de estudiantes 9:00 a 10:30 Lengua Castellana y Literatura II

Lengua Castellana y Literatura II 11:15 Presentación

Presentación 11:30 a 13:00 Historia de la Filosofía

Historia de la Filosofía 15:45 Presentación

Presentación 16:00 a 17:30 Química, Geografía, Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Movimientos Culturales y Artísticos

Química, Geografía, Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Movimientos Culturales y Artísticos 18:15 Presentación

Presentación 18:30 a 20:00 Dibujo Técnico II, Francés, Diseño, Griego II, Geología y Ciencias Ambientales, Alemán, Italiano, Portugués, entre otras

3 de junio (y 1 de julio en la convocatoria extraordinaria)

8:45 Presentación

Presentación 9:00 a 10:30 Lengua Extranjera II (Inglés)

Lengua Extranjera II (Inglés) 11:15 Presentación

Presentación 11:30 a 13:00 Historia de España

Historia de España 15:45 Presentación

Presentación 16:00 a 17:30 Biología, Historia del Arte, Tecnología e Ingeniería II, Literatura Dramática, Fundamentos Artísticos

Biología, Historia del Arte, Tecnología e Ingeniería II, Literatura Dramática, Fundamentos Artísticos 18:15 Presentación

Presentación 18:30 a 20:00 Física, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Historia de la Música y de la Danza, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica

4 de junio (y 2 de julio en la convocatoria extraordinaria)

8:45 Presentación

Presentación 9:00 a 10:30 Matemáticas II, Latín II, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II, Ciencias Generales

Matemáticas II, Latín II, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II, Ciencias Generales 11:15 Presentación

Presentación 11:30 a 13:00 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Artes Escénicas II

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Artes Escénicas II 15:45 Presentación

Presentación 16:00 a 17:30 Exámenes por incompatibilidades o pendientes

Cuándo es la convocatoria extraordinaria de Selectividad 2026 en Castilla y León

La convocatoria extraordinaria de la selectividad o PAU 2026 en Castilla y León se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2026 y mantiene exactamente el mismo formato que la ordinaria. Esto significa que no cambian ni los horarios ni la duración de los exámenes, que siguen siendo de 90 minutos con descansos entre pruebas. Para muchos estudiantes, esta segunda convocatoria es clave, ya sea para aprobar o para intentar subir nota y acceder a una carrera con mayor demanda.

Al final, más allá de los nervios, tener claro el calendario ayuda más de lo que parece. Saber qué día empieza todo, qué asignaturas van primero y cómo se reparten las jornadas permite llegar con otra sensación, más ordenado y con menos incertidumbre. Y en un momento así, eso ya es bastante.