El cielo se presentará despejado o poco nuboso en toda la provincia, con temperaturas en ascenso que invitan a disfrutar del aire libre. El viento soplará de manera suave con dirección variable por la mañana, cambiando a componente sur al mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 21 de mayo

Barcelona: condiciones agradables y brisas suaves

El cielo de Barcelona se presentará dominado por suaves brisas y una luminosidad que invita a disfrutar del día. Esta jornada se caracterizará por un ambiente templado, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 25 grados. La salida del sol, a las 06:27, dará el pistoletazo de salida a un día que promete ser agradable, ya que no se esperan lluvias, permitiendo que el cielo se desperece lentamente, cubierto por un manto de nubes dispersas.

A lo largo de la tarde, el viento, que soplará desde el sureste a una velocidad media de 10 km/h, será una compañía placentera. Sin embargo, se presentarán ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h, así que es recomendable asegurar cualquier objeto ligero en el exterior. La humedad será variable, con picos de hasta un 70%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta algo cargado. Con una puesta de sol que se anticipa para las 21:08, habrá tiempo suficiente para disfrutar de las horas del día, que se despliegan generosamente.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo cubierto y lluvias a la vista

En L’ Hospitalet de Llobregat, el día empieza con un cielo cubierto que ya sugiere cambios inminentes. Las primeras horas traen temperaturas suaves de 18 grados, pero un viento del sureste sopla con fuerza, anunciando un ambiente inestable que se intensificará a medida que avance la jornada.

A medida que se acerque la tarde, el termómetro alcanzará su pico en 26 grados, aunque la sensación térmica podría descender debido a la humedad que rozará el 75%. Con ráfagas de viento que pueden superar los 30 km/h, es recomendable llevar un paraguas a mano, ya que se anticipan lluvias que podrían ser intensas. ¡No dejes la bufanda en casa!

Cielo despejado y tarde agradable en Badalona

Este día en Badalona se despierta con un cielo mayormente despejado y a medida que avanza la jornada, la temperatura irá alcanzando un máximo de 25 grados. La madrugada fresca, con temperaturas cercanas a los 18 grados, da paso a una mañana agradable que no contará con probabilidad de lluvia y mantendrá niveles moderados de humedad, alrededor del 45%. Con vientos suaves del sureste a 10 km/h, la sensación térmica se mantendrá en los 25 grados.

Por la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura se situará en torno a los 24 grados. La tarde será igualmente placentera, con una sensación térmica que oscilará, pero sin sorpresas desagradables en forma de lluvia. Para disfrutar de la luz del sol, hoy Badalona tendrá cerca de 14 horas de día, con el sol saliendo a las 06:27 y poniéndose a las 21:08.

Ambiente templado y nubes puntuales en Sabadell

La jornada se presenta con un ambiente templado, donde las nubes pueden asomarse de manera puntual a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas rondarán entre los 14 y 27 grados y aunque se espera un ligero viento, no hay indicios de lluvia que alteren el día.

Un panorama perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechando la suavidad del tiempo. La tranquilidad de la jornada permitirá que las actividades diarias se desarrollen con comodidad y bienestar.