Audiencias ayer: ‘Horizonte’ hace récord y amarga la noche a ‘La Revuelta’ y a ‘El Hormiguero’

Las audiencias de ayer, miércoles 20 de mayo, han estado marcadas una noche más por la actualidad. Tras la imputación histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, Iker Jiménez y Carmen Porter siguen sin tocar techo en sus datos y este miércoles vuelven a colarse como el tercer programa más visto a nivel nacional en la franja del access prime time. En ella compiten contra El Hormiguero y La Revuelta, a los que ya se acerca peligrosamente. Además, supera a First Dates, programa al que sustituye tras su salto a Telecinco. Es por eso que Mediaset podría estar pensando en hacer un nuevo cambio en sus parrillas, dando una oportunidad a Horizonte en Telecinco y devolviendo a Carlos Sobera y sus citas a Cuatro.

Pablo Motos (12.6 %) vuelve a ganar la noche, pero esta vez lo hace con la sensación de que tiene un nuevo rival creciendo en su mismo horario, al que hay que vigilar. Respecto al martes, sufre un mordisco de más de un punto. Tras recuperar datos por encima del 14 % la semana pasada, el show de las hormigas ha vuelto a bajar del 13 %, pero esta vez no es provocado por el fútbol u otro acontecimiento deportivo; es la subida de Horizonte. La Revuelta (11.3%) también sufre con la crecida del programa de Cuatro y se deja 1.3 % de audiencia.

Fue la gran noche de Horizonte, que con un 9.9 % de cuota de pantalla logra récord histórico en la franja del access prime time, a la que llegó el pasado mes de enero y en la que se mantiene con grandes datos para Cuatro. Con estos números no es de extrañar que ya haya quien piense que Telecinco debería ascender a la cadena principal a Jiménez y Porter, que podrían ser la fórmula para recuperar la audiencia en esa franja tan complicada.

Con estas alegrías de los últimos días, es posible que esta noche, cuando emiten entrega doble con otro de sus superjueves, la pareja de presentadores pueda superar el doble dígito y dar un susto a las dos grandes cadenas.

‘El Hormiguero’: 12.6 % y 1.486.000

‘La Revuelta’: 11.3 % y 1.320.000

‘Horizonte (récord de cuota en el access)’: 9.9 % y 1.153.000

‘First Dates’: 8.8 % y 1.043.000

‘El Intermedio’: 7.2 % y 851.000

‘Cifras y letras’: 5.8 % y 676.000

‘Mask Singer’ o ‘La isla de las tentaciones’: ¿quién gano en la segunda parte de la noche?

En el mal llamado prime time, que en realidad es el horario del late night por la hora a la que empieza (pasadas las 23 h), el duelo interesante de los miércoles lo protagonizan estos dos pesos pesados de Antena 3 y Telecinco. El programa de parejas había conseguido ganar hasta la semana pasada, pero esta semana las cosas han cambiado.

Arturo Valls y sus máscaras (14.1 %) se imponen a Sandra Barneda (13.4 %), que cede terreno respecto a la semana pasada y pierde el liderato por siete décimas. Eso sí, al emitirse tan tarde y finalizar ya de madrugada, ninguno de los dos formatos consigue llegar al millón de espectadores de media.

La tercera posición de la segunda parte de la noche es para el cine de La 1, que con la emisión de El hombre del norte (7.2 %) se queda en tierra de nadie y no puede competir por liderar. Tras la buena subida de hace siete días, Aimar Bretos pierde seguimiento, aunque con 5.1 % se mantiene en datos habituales para las noches de laSexta, aunque no es el empujón que la segunda cadena de Atresmedia necesita para revivir esa franja en la que llevan mucho sufriendo.

Por último, 100 % únicos (4.4 %) sigue con datos discretos después de su cambio de Telecinco a Cuatro, aunque el objetivo de este programa es dar visibilidad y no luchar por grandes datos de audiencia.