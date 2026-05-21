Bauhaus hace sombra a Alcampo con la bicicleta eléctrica plegable de larga distancia con motor de 36 V y potencia de 250 W

La movilidad eléctrica sigue ganando terreno en España y las bicicletas plegables son una de las opciones favoritas para los que buscan moverse por ciudad sin depender tanto del coche o del transporte público. En esas, Bauhaus ha conseguido llamar la atención con una bicicleta eléctrica que está dando mucho que hablar por su relación entre prestaciones y precio. Se trata de la Uirax Fold, un modelo plegable que llega equipado con motor de 250 W y batería de 36 V, una combinación pensada para los desplazamientos diarios y que planta cara a muchas alternativas que pueden encontrarse en grandes superficies como Alcampo, Lidl o Decathlon.

La bicicleta de Bauhaus destaca sobre todo por ofrecer lo que mucha gente busca ahora mismo, que es comodidad para moverse por ciudad, asistencia eléctrica suficiente para trayectos diarios y un tamaño que permita guardarla sin demasiados problemas. El hecho de que sea plegable hace que pueda transportarse más fácilmente en el maletero del coche, subirla a casa o dejarla en una oficina sin ocupar demasiado espacio. En ciudades donde cada metro cuenta, eso termina siendo un detalle mucho más importante de lo que parece.

Uno de los puntos que más interés está despertando es su motor de 250 W, la potencia máxima permitida para circular como bicicleta eléctrica convencional en España. Gracias a ello, la Uirax Fold puede alcanzar hasta 25 kilómetros por hora con asistencia al pedaleo, una velocidad más que suficiente para moverse por calles urbanas y carriles bici. Además, cuenta con varios niveles de asistencia para ajustar la ayuda del motor según el recorrido o el esfuerzo que quiera hacer cada usuario.

Bauhaus arrasa con esta bicicleta eléctrica

Otro aspecto que juega a favor de esta bicicleta es el precio. La cadena vende este modelo por 549 euros, una cifra bastante ajustada si se compara con otras bicicletas eléctricas plegables que montan características parecidas. En muchas ocasiones, modelos similares superan sin dificultad los 700 u 800 euros, especialmente cuando incluyen batería extraíble, frenos de disco y cuadro de aluminio.

La batería es otro de los apartados importantes. Este modelo incorpora una batería extraíble de 36 V y 7,8 Ah, algo que facilita mucho la carga porque no obliga a mover toda la bicicleta hasta el enchufe. Según las especificaciones del fabricante, ofrece autonomía suficiente para trayectos habituales del día a día, especialmente pensando en personas que la utilizan para ir al trabajo, a clase o para desplazamientos cortos dentro de la ciudad. Precisamente ese tipo de uso es el que más está creciendo en los últimos años.

A nivel de equipamiento, Bauhays también ha querido incluir detalles que normalmente se ven en bicicletas algo más caras. La Uirax Fold monta frenos de disco delanteros y traseros, una pantalla LCD para controlar información básica del recorrido y luces integradas para mejorar la visibilidad. También incluye portaequipajes trasero, algo útil para llevar mochila, bolsas o pequeñas compras sin necesidad de cargar peso en la espalda. El crecimiento de este tipo de bicicletas refleja cómo han cambiado los hábitos de movilidad en muchas ciudades, y es que cada vez más gente busca alternativas para reducir gastos en combustible, evitar atascos y olvidarse de los problemas para aparcar.