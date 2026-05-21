Cuánto dinero reparte la ATP en Roland Garros 2026: ¿cuánto se lleva cada tenista?

Jannik Sinner es el máximo favorito para levantar el título en un Roland Garros 2026 que se disputará entre el 24 de mayo y el 7 de junio. El torneo parisino repartirá el mayor bote de dinero de su historia, pero este incremento del 9,53% con respecto a 2025 no ha sido suficiente para los tenistas que preparan un boicot durante la celebración del segundo Grand Slam de la temporada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el dinero que reparte Roland Garros en 2026.

El Roland Garros 2026 arranca este 24 de mayo con un boicot de los tenistas del circuito, que vienen demandando desde hace meses un reparto más justo de dinero en los torneos importantes. De primeras y a falta de conocer el prize money de Wimbledon, según informó The Athletic, llevarán a cabo un boicot que consistirá en recortar tiempo en sus ruedas de prensa y no conceder entrevistas a los medios de la organización ni a los que tienen los derechos contratados.

La decisión de Roland Garros de aumentar el reparto de dinero para 2025 no ha sido suficiente para los mejores tenistas del mundo, que sí que se presentarán al torneo, pero que realizarán actividades reivindicativas en su proclama de recibir un mayor porcentaje de los beneficios de los Grand Slam, algo que sí sucede con los Masters 1000. «Entiendo que los jugadores hablen de boicot; es una cuestión de respeto. Porque creo que damos mucho más de lo que recibimos. No es solo para los mejores jugadores, es para todos», dijo Sinner antes del inicio del Masters 1000 de Roma.

Ante esta situación, Roland Garros anunció hace unas semanas que repartirá 61,723 millones de euros, lo que supone un aumento del 9,53% con respecto al año 2025, en el que el prize money fue de 56,352 millones de euros. El ganador se llevará 2,8 millones de euros por los 2,5 que se llevó Carlos Alcaraz tras ganar la final de la pasada edición a Jannik Sinner.

Cuánto dinero reparte Roland Garros 2026 por ronda

En esta edición de Roland Garros 2026 aumenta el prize money desde la primera ronda previa hasta el campeón del torneo. Los que pasen la previa se llevarán 24.000 euros; los que ganen la segunda ronda previa se llevarán 33.000 euros y los que lleguen a la tercera recibirán 48.000 euros. Los que ganen la primera ronda del torneo se embolsarán 87.000 euros y los que superen la segunda pasarán la frontera de los 100.000 euros. Así será el reparto de dinero en Roland Garros 2026:

Campeón: 2.800.000 euros

Final: 1.400.000 euros

Semifinal: 750.000 euros

Cuartos de final: 470.000 euros

Octavos de final: 285.000 euros

Tercera ronda: 187.000 euros

Segunda ronda: 130.000 euros

Primera ronda: 87.000 euros

Tercera ronda de la previa: 48.000 euros

Segunda ronda de la previa: 33.000 euros

Primera ronda de la previa: 24.000 euros

Cuánto dinero se lleva el ganador de Roland Garros 2026

El campeón de Roland Garros 2026 se embolsará 2,8 millones de euros, que será algo más de los 2,4 millones que ganó Carlos Alcaraz en la edición de 2025. El subcampeón de esta edición de Roland Garros se llevará 1,4 millones de euros.