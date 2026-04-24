La reacción de Sinner al enterarse de la baja de Alcaraz en Roland Garros: «Es muy triste…»

Jannik Sinner ha reaccionado a la baja de Carlos Alcaraz en Roland Garros. La noticia de que el tenista español no estará en el Grand Slam de la tierra batida llegó justo en el momento en el que el italiano debutaba en el Mutua Madrid Open. Una vez que Sinner derrotó a Bonzi (6-7, 6-1 y 6-4), fue informado de la ausencia de Alcaraz en París. Su reacción fue tremenda.

«Es muy duro. Con estos tipos de lesiones tienes que ir muy despacio. Es un gran competidor y quieres pelear siempre contra él», explicó Sinner desde la pista central del Mutua Madrid Open, la Manolo Santana. El italiano reconoció que Alcaraz «es el mejor del mundo en esta superficie», en referencia a la tierra batida, por lo que la noticia era «triste». «Deseo que se recupere cuanto antes y esté bien para Wimbledon», comentó Sinner sobre Alcaraz. «Es muy triste y no esperaba que esto ocurriera», añadió el tenista italiano.

Carlos Alcaraz anunció este viernes que no estará en Roland Garros -tampoco en Roma- por la lesión en su muñeca derecha que también le hizo retirarse del Conde de Godó de Barcelona y le impidió estar en el Mutua Madrid Open. «Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí», escribió el murciano en sus redes sociales.

Así, con la lesión de Carlos Alcaraz y su ausencia en París, Jannik Sinner queda como gran favorito para ganar en Roland Garros. Número uno del mundo, el italiano perdió el año pasado la final en ese gran torneo ante el murciano.