Se confirman las peores noticias: Alcaraz se cae de Roland Garros por lesión

La cuenta atrás en la que estaba sumido Alcaraz llega a su fin con las peores noticias posibles. El murciano, que se retiró del Godó y fue baja en Madrid por molestias en la muñeca, apuraba sus opciones para poder competir en Roland Garros, el torneo por antonomasia en la tierra batida. Todo dependía de la siguiente prueba médica. «Es vital», reconocía el propio Carlitos. Se la hizo y salió cruz. El rey Alcaraz no defenderá su corona en Roland Garros.

«Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí», escribió el murciano en sus redes sociales.

El pasado lunes, cuando desfiló por la alfombra roja de Cibeles para recoger su Laureus a mejor deportista masculino del 2025, su presencia, ataviado con una férula, no fue muy esperanzadora. Menos los fueron sus palabras. «Puedo garantizar que haremos todo lo posible para estar en Roland Garros, pero el problema de que si das plazos fijos para regresar… puede ser antes, puede ser después», dijo.

Alcaraz se despide de Roland Garros y de la gira por tierra batida y regresará para la de hierba, si todo evoluciona de la mejor manera. En cualquier caso, el murciano no especifica fecha y torneo en el que volverá a empuñar la raqueta. Queda «a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista», tal y como ha explicado el tenista a través de sus redes sociales.

Alcaraz no defenderá su corona en Roland Garros

Se queda la tierra de París sin su rey, que el curso pasado revalidó su corona con una remontada imposible ante Sinner. Llegó a salvar tres bolas de partido en contra para levantar el tercer set y culminar su obra de arte en la última manga. Roland Garros se queda sin Alcaraz, que da carpetazo a la gira sobre arcilla y regresará, en el mejor de los caso, para la hierba.