La nueva vida de Alcaraz sin Juan Carlos Ferrero: «Ahora puedo opinar, tengo voz y voto»

Carlos Alcaraz apareció por sorpresa en la Caja Mágica en el primer gran día del Mutua Madrid Open y también habló en una entrevista concedida al pódcast oficial del Masters 1.000 de Madrid en la que el número 2 del mundo se abrió y mostró sus emociones. El tenista murciano habló sobre su nueva vida sin Juan Carlos Ferrero en el equipo y también de su proceso de madurez tras haber hecho historia ganando siete grandes a los 22 años. Todo ello mientras apura sus opciones para estar en Roland Garros.

Carlos Alcaraz hizo un ejercicio de madurez el pasado lunes poniendo su salud por delante de los títulos. El tenista murciano, que apareció en los Laureus ataviado con una férula en su muñeca derecha, puso en duda su participación en Roland Garros por la lesión en la mano que le hizo retirarse del Conde de Godó y bajarse por segundo año consecutivo del Mutua Madrid Open. Todo hace indicar que también será baja en el Masters 1000 de Roma y la cuestión es si estará apto para defender su trono en París.

«Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros, así que veremos cómo sale la prueba; a ella nos remitimos. Yo prefiero volver un poquito más tarde y volver bien, que volver un poco más pronto y volver mal. Hay que cuidarse, que la carrera del tenista puede ser muy larga», afirmó Carlos Alcaraz después de levantar el premio al mejor deportista del año 2025 en la ceremonia de los Laureus celebrada en el Palacio de Cibeles.

Carlos Alcaraz también habló sobre su estado físico en una entrevista concedida al pódcast oficial del Masters 1.000 de Madrid, en la que habló de su situación física. «Al no poder jugar aquí en Madrid, las sensaciones son un poquito distintas. Estoy bien, pero podríamos estar mejor», dijo sobre su lesión de muñeca que todo hace indicar que también le hará perderse el Masters 1000 de Roma, donde defiende 1.000 puntos decisivos en la lucha por el número 1. Después tomará una decisión con Roland Garros, que comienza el próximo 18 de mayo.

Carlos Alcaraz y su nueva vida sin Ferrero

En esta entrevista, Carlos Alcaraz también habló sobre su proceso de madurez. A sus 22 años, ya acumula 7 torneos de Grand Slam y se ha convertido en una superestrella que es conocida en todo el mundo. El tenista murciano también ha opinado sobre su capacidad para tomar decisiones en la actualidad, unos meses después de que Juan Carlos Ferrero dejara de ser su entrenador en sustitución de Samu López, que era el segundo de Juanki.

«Ahora, pues más o menos, tengo voz y voto. Puedo opinar, puedo decidir, puedo comunicar lo que necesito y cuándo tengo que parar y cuándo necesito entrenar», afirmó Carlos Alcaraz en el pódcast del Masters 1000 de Madrid, donde también dejó claro que se siente mucho más maduro en la pista. «Tenía muchos altibajos en los que hemos tenido que aprender mucho. Antes la presión y los nervios me podían. Ahora ya me lo tomo con mucha más naturalidad, con mucha más calma, disfrutando en pista», apuntó.

Alcaraz también se abrió y opinó sobre su Murcia natal y lo que siente cuando pisa su tierra. «Cuando vuelvo a Murcia, es como que vuelvo al niño de antes. En cierto modo me olvido de que soy tenista y vuelvo a ser la persona que siempre he sido», dijo. «Hacer las cosas más sencillas del mundo con mis amigos, lo que me relaja y lo que me vuelve a la tierra», manifestó el número 2 del mundo.