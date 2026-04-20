Madrid ilumina los Laureus y corona a Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka y Lamine Yamal

Los Premios Laureus volvieron a vestir de gala Madrid. Por tercer año consecutivo, el Palacio de Cibeles fue el epicentro de los Óscar del Deporte. Una ceremonia que concentró a los mejores deportistas del planeta en la capital española y coronó a Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka como mejores deportistas masculinos y femeninos de 2025 y Lamine Yamal como mejor deportista joven del 2025.

«Es un honor increíble ganar el Premio Laureus al Deportista Mundial del Año. Como tenista, compito por títulos en la cancha, pero esta estatuilla Laureus significa algo más, ya que es un reconocimiento entre los mejores atletas del mundo, en todos los deportes. Hace tres años, recibí el Premio Laureus Revelación en París y conocí a uno de mis ídolos, Leo Messi, quien ganó el Premio Laureus al Deportista», expresó Alcaraz.

Desde primera hora de la mañana ya se podía respirar el olor a fútbol, donde se pasaron leyendas del césped como Figo, Gullit, Cafú, Bonucci y Desailly. Todos ellos repasando la importancia que supone esta gala cada edición, especialmente las últimas que se han celebrado en Madrid: «Es un placer recibir los Laureus otro año más en Madrid. Llevo muchos años perteneciendo a la academia. Para nosotros recibir aquí a los mejores deportistas es un lujo», reconocía Figo.

La alfombra roja de los Premios Laureus brilló en Madrid

La alfombra roja estuvo llena de caras conocidas. Eva Moral, Boris Becker, Óscar de Marcos, Aryna Sabalenka, Thiago Alcántara, Fabio Capello, Iker Casillas, Novak Djokovic, Ona Carbonell, Saúl Craviotto, Toni Kroos, Raphael Varane, el ‘Chacho’ Rodríguez, Rudy Fernández, Sergio Llull, Garbiñe Muguruza, Simone Biles. Coronando Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Es una locura estar nominada sabiendo quién está nominado», confesó Sabalenka. «Es como volver a los Juegos», dijo Peleteiro. «Madrid es espectacular», comentaba Becker. «Es una fiesta del deporte. Esta ciudad tiene algo maravilloso», argumentaba Casillas. «Los Laureus son una fiesta. Nadal fue mi inspiración», admitió Craviotto. «Se celebran todos los valores del deporte como el tenis», explicó Djokovic. «Madrid es la ciudad del deporte», aseguraba Rudy.

Alcaraz y Sabalenka reinan en el Palacio de Cibeles

El tenis triunfó en los Laureus, tanto en su categoría masculina como femenina. Levantó ocho trofeos, dos de ellos (Roland Garros y US Open) de Grand Slam. Alcanzó la final en las ATP Finals y terminó la temporada como número uno del mundo por delante de Sinner, que acudió a la coronación de Alcaraz como mejor deportista masculino del 2025 Laureus. Mientras que Sabalenka alcanzó la final en tres Grand Slam, Open de Australia, Roland Garros y US Open, alzando el último torneo mencionado.