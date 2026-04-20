Lamine Yamal da la nota en los Laureus: el único ganador que no va en traje o smoking

Lamine Yamal fue una de las celebridades que más llamó la atención en la alfombra roja de los Premios Laureus 2026. A pesar de que la estrella del FC Barcelona estaba nominado, el futbolista dio la nota en el Palacio de Cibeles siendo el único que no acudió en traje o smoking. Una imagen que no ha tardado en ser viral en redes sociales.

A diferencia de otros deportistas que tampoco estaban en la lista de que pudieran llevarse algún premio, Lamine Yamal vistió de ropa de calle con una chaqueta vaquera y unos pantalones informales ligeramente caídos. También estuvo rodeado de su grupo de amigos, con quienes suele estar rodeado en esta clase de ceremonias. A diferencia del resto de sus compañeros de profesión, Lamine vuelve a dar la nota con su pintoresca forma de acudir a estas galas.

Lamine Yamal recibió el premio al ‘Mejor Deportista Joven’. Un galardón que le hizo subir al escenario para agradecer a su entorno por haber llegado tan lejos a su temprana edad: «Estoy muy contento de recibir este premio. Es un orgullo para mí. Quiero dar las gracias a mis dos ‘hermanos’, a mi madre, mi padre, el staff del Barcelona. Espero que sirva para seguir por este camino. Felicitar a Carlos Alcaraz por su premio. Ojalá tenga el mismo camino exitoso de muchos deportistas que están hoy aquí», reconoció entre aplausos.