La prepotente predicción de los jugadores del Barcelona les sale cara: «La camiseta huele a Champions»

Seguramente a los Lamine Yamal, Raphinha, Pedri, Lewandowski, Fermín o Balde se lo pensarán dos veces antes de mencionar algo por el estilo otra vez. La hemeroteca no olvida y tampoco perdona. Cada frase, cada palabra mencionada se guarda y almacena y, si es necesario, vuelve. Así sucede con un vídeo de la presentación de la equipación de la presente temporada donde los mencionados dijeron que la camiseta del Barcelona «huele a Champions» y, tras el fiasco y eliminación ante el Atlético, han tardado poco en recordárselo.

«Esta huele a Champions, hermano», se puede escuchar con nitidez en el vídeo promocional que compartió el propio club tanto en sus redes como en su propia página web, aunque no queda claro quién es el que lo afirma de los seis participantes en él, si Lamine Yamal, al que más se le parece la voz, o Alejandro Balde, que se ve precisamente en el vídeo cómo se acerca la camiseta del Barcelona a la nariz para olerla.

Fuera quien fuera el que mencionó la frase, dicha queda y ahora pesa sobre los jugadores allí presentes. El Barcelona eligió a sus jugadores más representativos, a gran parte de ellos, con los más punteros y bien representada La Masía, con Lamine Yamal, Raphinha, Pedri, Lewandowski, Fermín y Balde. Todos coincidían con lo bonita que lucía la nueva equipación y recordaban algunos de los éxitos recientes y sus celebraciones, con una evidente ensoñación con la Champions League, esa que se resiste por undécimo año consecutivo.

«En realidad siempre jugamos bien. El Barça siempre juega bien», afirma Lamine también en el vídeo, que apela al estilo de juego del Barça para reforzar esa idea, justo antes de pasar a recordar buenos momentos. «El momento más especial fue la rúa», recuerda Pedri, tras los títulos recientes, a lo que recuerda Lamine la victoria ante el Real Madrid en la capital: «Sabes lo que me gustó? El 0-4 en el Bernabéu».

«En cinco años yo os estaré viendo por televisión», dice Raphinha en alusión a un posible retirada, con lo que bromea Lamine y su edad, «yo tendré 23, estoy fastidiado», zanjando con otro de sus provocadores mensajes: «Que se prepare Barcelona y todo el mundo».

Al final, la camiseta de esta temporada del Barcelona no olía a Champions como aludían los futbolistas de la primeras plantilla culé, siempre confiados en sus posibilidades, aunque ésta a veces les cueste caro como ha sido el caso de esta eliminatoria ante el Atlético de Madrid, la segunda que pierden esta temporada ante los colchoneros, tras ser eliminados en Copa del Rey también. La camiseta no olía ni a Copa ni a Champions, aunque las papeletas para que huela a Liga son mucho mayores pese a no mencionarlo.

La cuestión es que no es la primera vez que a los Lamine y compañía les sale caro hablar de más antes de algún partido importante. El futbolista culé, por ejemplo, acostumbraba a usar vídeos promocionales antes de alguna cita de real importancia, algo que acabó descartando por las consecuencias que trae cuando las cosas no salen cuando uno imagina…