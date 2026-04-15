El Barcelona y una maldición prepandémica: no eliminan a un grande en Europa ¡desde 2019!

Al Barcelona se le ha visto en los últimos años de competiciones europeas que se le hace cuesta arriba. Su recorrido en los últimos años deja una sensación difícil de ignorar: la incapacidad de medirse y superar a los grandes gigantes del continente. Más que un progreso sólido, los datos reflejan una tendencia que muchos consideran preocupante.

Las últimas eliminatorias superadas por el conjunto azulgrana hablan por sí solas. Desde 2020, el Barcelona ha dejado fuera a rivales como el Napoli (2020, 2022 y 2024), el Galatasaray (2022), el Benfica (2025), el Borussia Dortmund (2025) y el Newcastle (2026). Equipos competitivos y buenos, sí, pero lejos del escalón más alto del fútbol europeo.

Este patrón ha alimentado la crítica: el Barcelona tiene dificultades para superar a los grandes favoritos. Mientras otros clubes se enfrentan entre sí en rondas decisivas, el equipo azulgrana ha quedado encasillado en un perfil de eliminatorias de menor exigencia relativa. Para muchos, esto no es casualidad, sino el reflejo de una pérdida de peso competitivo en Europa.

De hecho, hay que retroceder siete años para encontrar la última vez que el Barça eliminó a un verdadero gigante. Fue ante el Manchester United en la Champions. Desde entonces, el club no ha logrado repetir una eliminatoria de ese calibre con éxito, quedando lejos de la élite que dominaba el continente.

La situación ha generado frustración en parte de la afición culé, que ve cómo el equipo suma victorias que saben a poco mientras sigue sin dar un golpe real sobre la mesa. La sensación es clara: el Barcelona compite, pero no intimida; llegados a determinado punto de la competición, no han conseguido avanzar en muchos años.

Con una nueva generación de jugadores y un proyecto en reconstrucción, el club tiene que cambiar esta dinámica. Sin embargo, mientras no logre imponerse a los grandes nombres de Europa, la etiqueta seguirá ahí: un gigante histórico que, en los últimos años, está lejos de un nivel correspondiente en el continente.