La situación empresarial de Paz Vega y Orson Salazar continúa generando movimientos en pleno proceso de reorganización patrimonial tras su separación. Y es que, según ha podido comprobar COOL accediendo directamente a documentación mercantil y registros empresariales actualizados, una de las sociedades históricas vinculadas a la actriz sevillana acaba de regularizar una de sus principales obligaciones formales: el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2024. Se trata de ESPEJITO ESPEJITO S.L., una mercantil ligada históricamente al ámbito audiovisual y cinematográfico, donde la propia Paz Vega figura como administradora única. La compañía aparece ahora entre las sociedades que han registrado cambios en las últimas horas tras formalizar la presentación de sus cuentas anuales, un movimiento relevante teniendo en cuenta el contexto económico y empresarial que rodea actualmente a la actriz.

COOL ha podido acceder a esta actualización de primera mano y verificar que el depósito ya figura oficialmente incorporado en los registros mercantiles, junto a otros movimientos societarios recientes relacionados con la empresa, entre ellos modificaciones de apoderados y nuevos nombramientos inscritos en el BORME. Todo ello se produce apenas unas semanas después de que salieran a la luz nuevas informaciones sobre la situación patrimonial del entorno de la actriz y las dificultades económicas arrastradas durante años.

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Las nuevas cuentas reflejan, sin embargo, una sociedad prácticamente paralizada. ESPEJITO ESPEJITO S.L. no registró ingresos ni actividad operativa significativa durante 2024, manteniendo prácticamente intacta la misma estructura contable que ya presentaba en ejercicios anteriores. La documentación consultada por este medio confirma además que la propia administradora certifica la ausencia de actividad relevante a lo largo del último ejercicio. La empresa, constituida a finales de los años noventa y vinculada inicialmente a actividades de producción audiovisual y cinematográfica, lleva años funcionando más como vehículo patrimonial que como una sociedad con actividad empresarial real. De hecho, desde hace tiempo aparece marcada por una actividad muy limitada y por la ausencia de movimientos económicos destacados más allá de las obligaciones mercantiles mínimas.

Pese a ello, la sociedad todavía conserva activos que superan ligeramente los 157.000 euros. Buena parte de ese patrimonio corresponde a inmovilizado inmobiliario, donde sigue figurando una de las propiedades asociadas a la actriz en Madrid. Sin embargo, el gran problema continúa siendo el endeudamiento acumulado. Según la información consultada por COOL, la empresa soporta deudas superiores a los 122.000 euros, mientras que el patrimonio neto apenas rebasa los 34.800 euros.

Precisamente uno de los puntos más delicados continúa siendo el inmueble situado en el barrio madrileño de Justicia, una de las zonas más exclusivas de la capital. Parte de esa propiedad ya habría terminado en manos de terceros tras diversas actuaciones relacionadas con Hacienda, convirtiéndose en uno de los símbolos más visibles de la complicada situación económica que ha atravesado la intérprete durante los últimos años.

Todo este escenario coincide además con el proceso de separación entre Paz Vega y Orson Salazar después de casi 25 años de matrimonio y tres hijos en común. Una ruptura que no solo afecta al plano sentimental, sino también a la reorganización de todo el entramado empresarial y patrimonial que ambos construyeron durante más de dos décadas. Durante años, la pareja levantó varias sociedades relacionadas con la producción audiovisual, la representación artística y la gestión inmobiliaria. Sin embargo, muchas de estas mercantiles han terminado acumulando incidencias administrativas, falta de actividad y problemas derivados del incumplimiento de determinadas obligaciones formales. Algunas incluso presentan situaciones de cierre registral que impiden actualmente realizar movimientos societarios hasta regularizar su situación.

En este contexto, el depósito de las cuentas de ESPEJITO ESPEJITO S.L. supone uno de los primeros movimientos visibles dentro de ese proceso de reorganización. Un paso que evidencia además la intención de poner al día parte de las obligaciones pendientes mientras continúa la reestructuración del patrimonio compartido. La propia actriz ha reconocido en las últimas semanas, a través de personas de su entorno, que atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida tanto a nivel personal como económico. Según diversas informaciones publicadas recientemente, Paz Vega habría decidido tomar personalmente el control de la gestión de sus asuntos financieros después de años en los que gran parte de esa responsabilidad recaía sobre su entonces marido y representante.

Paralelamente, la sevillana intenta también reconstruir su carrera profesional con nuevos proyectos televisivos y cinematográficos. Su reciente presencia en el Festival de Cannes, así como su incorporación a nuevos formatos televisivos y el fichaje por una nueva agencia de representación, forman parte de esta nueva etapa con la que pretende dejar atrás los años marcados por los problemas fiscales y las tensiones económicas.