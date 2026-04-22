Como cada miércoles, las revistas del corazón han llegado a los quioscos este 22 de abril de 2026 con las noticias más COOL de la semana.

Entre las protagonistas de las portadas del papel couché destacan Paz Vega, que estos últimos días ha sido noticia por su separación sentimental, o Aitana, que ha sido vista con Plex tras los rumores de crisis.

Las lágrimas de Paz Vega en las revistas del corazón

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La revista ¡Hola! lleva en su portada una de las noticias de la semana: la separación de Paz Vega y Orson Salazar tras más de dos décadas casados. El medio citado ha publicado unas reveladoras imágenes de la actriz tras conocerse la ruptura, en la que la protagonista aparece desolada en la calle, visiblemente seria y sin poder contener las lágrimas «en su momento más difícil». En exclusiva, la revista también lleva en su página principal la cita más romántica de Luis Miguel y Paloma Cuevas en París y a punto de cumplir un aniversario más juntos; una entrevista a Tomás Páramo y María García de Jaime, que han hecho un balance de sus diez años juntos y un reportaje madre e hija a Lydia Bosch y Andrea Molina.

Ruptura de la Familia Real

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Semana ha apostado por llevar en su portada una noticia en exclusiva: la ruptura total de la Familia Real. La revista analiza las tensiones en el clan Borbón y los últimos movimientos de cada uno de sus miembros que, según la publicación que dirige Jorge Borrajo, apuntan a un mal momento en Zarzuela. La portada también ha sorprendido con una primicia: la nueva casa de Marta López, colaboradora de programas de Telecinco y la romántica cita de Aitana y Plex en Madrid, con la que ponen fin a los rumores de crisis.

Bautizo en Sevilla

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Al igual que Semana, Lecturas se presenta con la cronología de la supuesta crisis entre Aitana y Plex. La revista de Luis Pliego, además, ha publicado los apasionados besos entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia en Barcelona. También el bautizo de Marcos, el primer nieto de Mariló Montero y Carlos Herrera -el hijo de Alberto Herrera y Blanca Llandres-, que tuvo lugar en Sevilla hace solo unos días.

La pasión de Pilar Rubio y Sergio Ramos

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Finalmente, la revista Diez Minutos lleva en su portada un amplio reportaje de parejas. El primero de ellos, una entrevista a Pilar Rubio. La modelo y ex reportera, que recientemente presentó su nueva colección de trajes de baño, ha hecho un balance de su matrimonio con Sergio Ramos. La publicación también lleva en exclusiva una entrevista con Lara Álvarez, que hace unos días confesó que estaba feliz soltera tras haber puesto punto final a su historia de amor con Perico Durán, su última pareja pública.