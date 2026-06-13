El joyero de Claudia Cardinale sale a subasta: del reloj Serpenti de Bulgari a sus anillos más icónicos

Pocas actrices encarnaron el espíritu del cine italiano de los años sesenta como Claudia Cardinale. Junto a figuras como Sophia Loren y Brigitte Bardot, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de una generación marcada por la elegancia, la sofisticación y una extraordinaria presencia cinematográfica. Películas como El Gatopardo, Ocho y medio o La Pantera Rosa la elevaron a la categoría de mito.

Su imagen quedó asociada para siempre a la llamada Dolce Vita italiana, una época en la que Roma se convirtió en el centro del glamour internacional. En las alfombras rojas, festivales de cine y estrenos más exclusivos, Cardinale aparecía luciendo joyas que no sólo complementaban su estilo, sino que contribuían a construir su leyenda.

Por eso, la subasta organizada por Christie’s trasciende el interés habitual de una venta de joyas. Cada pieza cuenta una historia vinculada a una película, una aparición pública o un capítulo relevante de la vida de la actriz.

Una colección cargada de historia

La venta ha sido impulsada por Claudia Squitieri, hija de la actriz, quien ha explicado que su madre siempre consideró estas joyas como objetos especialmente valiosos, tanto desde el punto de vista sentimental como patrimonial. Aunque Cardinale ya había vendido parte de su vestuario en una subasta celebrada en 2019, decidió conservar sus joyas porque las consideraba demasiado importantes para desprenderse de ellas.

Según ha explicado la familia, las piezas más personales y utilizadas por la actriz no formarán parte de la venta. El objetivo es permitir que una selección representativa de su colección encuentre nuevos propietarios que sepan apreciar su relevancia histórica y artística.

Además, parte de los beneficios obtenidos se destinará a la Fundación Claudia Cardinale, creada en 2023 para preservar el legado cultural y artístico de la intérprete.

Bulgari, la gran protagonista

Entre las piezas más codiciadas destacan varias creaciones de Bulgari, una firma íntimamente ligada tanto a la actriz como a la edad dorada de la joyería italiana.

Uno de los lotes estrella es un espectacular reloj-brazalete Serpenti en tonos azules, valorado entre 150.000 y 250.000 euros. La colección Serpenti constituye uno de los diseños más emblemáticos de Bulgari y ha sido admirada durante décadas por celebridades, coleccionistas y amantes de la alta joyería.

Junto a él aparecen tres impresionantes anillos que reflejan el gusto de Cardinale por las piedras preciosas de gran tamaño. Un anillo de esmeralda está estimado entre 60.000 y 80.000 euros, mientras que otro de rubí podría alcanzar entre 80.000 y 100.000 euros. A ellos se suma un anillo de zafiro cuyo valor se sitúa entre 50.000 y 80.000 euros.

No se trata únicamente de piezas excepcionales por su calidad gemológica. Son joyas que la actriz lució durante algunos de los momentos más importantes de su carrera y que quedaron inmortalizadas en fotografías, revistas y eventos internacionales.

Joyas que desfilaron por la historia del cine

Uno de los aspectos más fascinantes de esta colección es la capacidad de cada pieza para evocar una escena concreta del pasado.

Entre las joyas incluidas figuran unos pendientes de zafiros y diamantes que Cardinale llevó durante la promoción de El Gatopardo en 1963, acompañada por Alain Delon y Burt Lancaster. También destacan unos pendientes de diamantes en forma de pera que lució durante una ceremonia de los Oscar a mediados de los años sesenta.

La colección incorpora igualmente broches de gran valor artístico, como uno con forma de mariposa elaborado con esmalte, rubíes, zafiros y diamantes, cuyo precio estimado oscila entre 20.000 y 30.000 euros. Otro de los lotes más singulares es un broche de oro con forma de zorro, reflejo del gusto por las piezas figurativas tan popular en la joyería de mediados del siglo XX.

Más que una subasta de joyas

La venta organizada por Christie’s se presenta también como una oportunidad para explorar una etapa irrepetible de la cultura europea. Las piezas proceden en gran medida de regalos realizados por Franco Cristaldi, productor cinematográfico y compañero sentimental de Cardinale durante una etapa decisiva de su carrera.

Eso explica por qué la colección funciona como una especie de álbum biográfico narrado a través de gemas, oro y diamantes. Cada anillo, cada pendiente y cada broche remiten a una historia personal, a una película o a una aparición pública que ayudó a consolidar el mito de la actriz.

La exposición previa a la subasta permitirá contemplar estas piezas en la sede parisina de Christie’s entre el 19 y el 26 de junio, antes de que comiencen una nueva vida en manos de coleccionistas privados.