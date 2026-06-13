Joyas

El joyero de Claudia Cardinale sale a subasta: del reloj Serpenti de Bulgari a sus anillos más icónicos

Adiós a Claudia Cardinale, musa del cine italiano: recordamos su vestido ‘España’, vendido por 10.625 €

La mansión de Claudia Cardinale que vendió por 15 millones de euros en Cerdeña

Claudia Cardinale. (Foto: Museo Nazionale del Cinema / Christie's)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

Hay objetos que trascienden su condición material para convertirse en testigos de una época. Las joyas que pertenecieron a Claudia Cardinale forman parte de esa categoría privilegiada. No son únicamente piezas de alta joyería firmadas por algunas de las casas más prestigiosas de Italia; son fragmentos de la historia del cine europeo, destellos de una era en la que las estrellas brillaban tanto dentro como fuera de la pantalla. Ahora, una selección de cerca de veinte joyas de la legendaria actriz franco-italiana saldrá a subasta en París de la mano de Christie’s, ofreciendo a coleccionistas y admiradores la oportunidad de adquirir piezas que acompañaron a una de las grandes musas del séptimo arte durante los momentos más icónicos de su carrera.

El legado de una estrella irrepetible

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