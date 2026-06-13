El joyero de Claudia Cardinale sale a subasta: del reloj Serpenti de Bulgari a sus anillos más icónicos
Hay objetos que trascienden su condición material para convertirse en testigos de una época. Las joyas que pertenecieron a Claudia Cardinale forman parte de esa categoría privilegiada. No son únicamente piezas de alta joyería firmadas por algunas de las casas más prestigiosas de Italia; son fragmentos de la historia del cine europeo, destellos de una era en la que las estrellas brillaban tanto dentro como fuera de la pantalla. Ahora, una selección de cerca de veinte joyas de la legendaria actriz franco-italiana saldrá a subasta en París de la mano de Christie’s, ofreciendo a coleccionistas y admiradores la oportunidad de adquirir piezas que acompañaron a una de las grandes musas del séptimo arte durante los momentos más icónicos de su carrera.