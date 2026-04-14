Barcelona, sin defensa no se puede ganar la Champions

Al Barcelona le tiene que quedar muy claro que sin defensa es imposible ganar la Champions. La eliminación contra el Atlético de Madrid en los cuartos de final lo volvió a dejar claro. En la ida recibió dos tantos con una torpeza de Cubarsí que terminó en roja. Y en la vuelta, cuando mejor estaban, ganando 0-2 y empatando la eliminatoria, la zaga culé hizo aguas en una contra rojiblanca y Eric García volvió a autoexpulsarse en el tramo final por una entrada a Sorloth siendo último hombre.

El gol de Lamine Yamal fue un espejismo

Lamine Yamal señaló en la previa del partido por activa y por pasiva que el Barcelona estaba convencido de poder remontar. Se mostró seguro, confiado y con ganas de demostrar que es el mejor sobre el césped. Y así lo hizo nada más empezar el partido en el Metropolitano. No tardó ni un minuto en coger la pelota, convertirse en un mago y perdonar el primero. Mussso le hizo un paradón tras un disparo desde la frontal después de sortear a varios defensas rojiblancos.

Tres minutos después, en el minuto cuatro de juego, Lamine Yamal hizo el primero para el Barcelona en el Metropolitano. La estrella culé le pidió a Simeone que le pusiese un uno para uno. Y el entrenador argentino dijo que le pondría cuatro o seis encima. Pues ni una cosa ni la otra. Lenglet ya estaba preparado para estropearlo todo.

Lenglet se propuso ser un aliado más del Barcelona y un error garrafal suyo, indigno para la Champions, propició el 0-1 de Yamal. No hizo falta marcajes, porque el defensa francés hizo todo lo contrario. Salió de su sitio, se la regaló a Ferran y el delantero culé dejó solo a Lamine.

Ferran intentó la remontada

Lenglet también falló en el 0-2 del Barcelona. Gol de un Ferran Torres que está de dulce. Hansi Flick le dio la oportunidad de jugar de titular en el choque más importante de la temporada y lo aprovechó. Jugada de nueve metiéndole el cuerpo a un flojo central y gol definiendo al palo largo.

Pudo marcar el tercero el Barcelona segundos después, pero Musso salvó un disparo claro de Fermín. El equipo culé firmó una primera media hora espectacular, bordando el fútbol y sacando su mejor nivel. La presión alta estaba siendo la mejor de Flick. Y le estaba saliendo todo a la perfección.

Pero la defensa del Barcelona, y más en un equipo tan largo con esa presión alta, sigue siendo el punto más flojo de este equipo. Llorente y Lookman a la carrera pillaron a la zaga culé siendo más lenta y recortó distancias en el tramo final del primer tiempo.

Un fuera de juego salva al Atleti

Ferran Torres estaba de dulce en el Metropolitano. Un fuera de juego le privó en el inicio de la segunda parte de hacer el tercero, su doblete particular. Gavi remató a bocajarro, la pelota tocó en Lenglet y el rebote lo cazó el tiburón para ponerla en la escuadra. Pero el VAR corrigió el gol para señalar que el delantero culé estaba en fuera de juego.

Joan García sacó una de las paradas del partido en el tramo final tras un remate muy claro de Le Normand desde el área pequeña. Le sacó un pie salvador en la línea. El portero culé también tenía que ser una pieza importante e hizo su trabajo. Pero el que no hizo su trabajo fue Eric García, que como Cubarsí en la ida se autoexpulsó en los últimos minutos por una entrada por detrás a Sorloth siendo último hombre.