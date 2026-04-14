Lamine Yamal y Ferran aprovechan dos errores garrafales de Lenglet y acercan al Barça a la remontada

Lamine Yamal no iba de farol y este martes, como venía avisando, acercó al Barcelona a la remontada en el Metropolitano. El jugador de 18 años adelantó a su equipo a los cuatro minutos en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League aprovechando un error garrafal de Lenglet. El central del Atlético de Madrid, ex del Barça, la perdió tontamente y el extremo culé sólo tuvo que ajustarla al palo derecho de Juan Musso para hacer el 0-1.

Desde el choque de ida en el Camp Nou del pasado miércoles (0-2), Lamine Yamal ha estado enviando constantes mensajes relacionados con la remontada. El internacional con España siempre pensó que voltear la eliminatoria era una posibilidad real para el Barcelona y, por el momento, así se está reflejando en el estadio del Atlético.

Ferran Torres hizo el segundo en el 24′ en otra jugada en la que el señalado fue Lenglet al cubrir mal la marca. Apenas se había cumplido el ecuador de la primera mitad y el Barcelona ya había igualado el resultado en contra de la ida. Además, Fermín López tuvo el 0-3 en su cabeza, pero Musso paró su remate con la mala fortuna de que impactó con los tacos en su cabeza por la inercia al caer al césped.

Lenglet falla y Lamine no perdona. El Barça recorta distancias en el minuto 4. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/41k2FDthvX — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 14, 2026

🌪️ Un huracán llamado 𝑭𝑪 𝑩𝒂𝒓𝒄𝒆𝒍𝒐𝒏𝒂. Minuto 23 y Ferran Torres iguala la eliminatoria.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/mEhOXBwg3F — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 14, 2026

El Atlético despertó a tiempo y volvió a poner el marcador a su favor con el gol de Lookman en el 31′ tras una gran asistencia de Marcos Llorente. El Metropolitano, que se había congelado con los tempraneros hachazos del equipo azulgrana, se vino arriba con los de Simeone y volvió a rugir como durante toda la previa.