Así rugió el Metropolitano: himno ensordecedor y espectacular mosaico para recibir a Atlético y Barcelona

El Atlético hizo un llamamiento a través de redes sociales. «Adelanta tu entrada al estadio para participar en el mosaico 360º». La afición rojiblanca, que lleva días respondiendo, acudió a la llamada. Los prolegómenos del duelo continental contra el Barcelona se vivieron bajo una atmósfera vibrante que se traslada al terreno de juego.

Todo el estadio levantó sus cartulinas para dibujar el antiguo escudo del Atlético de Madrid bajo el lema «lucha por tu camiseta». El himno, atronador, dio la bienvenida a los 22 protagonistas más el cuarteto arbitral. Antes de entrar al estadio, la afición inundó la carretera de acceso al feudo rojiblanco, que se convirtió en un infierno color rojo, como los días de las grandes citas.

La del Atlético con el Barcelona, la cita por antonomasia en lo que va de curso. Esta es la sexta y última del curso. Se sentarán en la mesa del Metropolitano por un puesto en semifinales de Champions. Casi nada. Desde antes de las 19:00 horas, los alrededores del estadio se fueron tiñendo de rojiblanco.

Todo lo mencionado entre grandes medidas de seguridad que evitaban tanto las aglomeraciones como el colapso en la vía que nutre al barrio de San Blas. Varios furgones y antidisturbios de la Policía Nacional velaron por ello. Hubo bengalas, bufandas al aire, cánticos principalmente a favor del Atlético y también contra el Barcelona, por aquello de ser rivales.

Se creó un ambiente hipnótico, únicamente rasgado por los caballos de la Policía que escoltaban el autobús del Atlético. Sobre la carretera, el color rojo, y en el cielo, el humo de las bengalas y un cántico que se perdía en la noche. «Atleti, Atleti, Atlético de Madrid». La afición rojiblanca quiere la Champions. Ya ha marcado el primer gol.