Petardazo de Holanda en su estreno Mundial ante Japón

La Naranja Mecánica se atascó en su debut en el Mundial. Un gol de Japón en el minuto 89 dejó a Holanda sin el premio de la victoria tras un partido en el que fueron superiores. Pero los nipones fueron más eficaces de cara a puerta y aprovecharon sus dos mejores ocasiones para marcar dos goles. Punto insuficiente para los neerlandeses después de ponerse por delante hasta en dos ocasiones, mientras que a los nipones les sabe a gloria.

Había mucha expectativa por ver este partido entre Holanda y Japón. Entre estas dos selecciones podría estar el liderato del grupo F. La otra se jugará con Suecia el segundo puesto, salvo sorpresa. El partido arrancó con los de Koeman llevando la batuta del encuentro en la primera mitad ante un equipo nipón muy cerrado atrás.

Suzuki sostuvo a los tuyos ante las embestidas neerlandesas. Malen tuvo en sus botas las ocasiones más claras de la Oranje, pero se topó con un muro bajo los palos. Japón tenía muy clara su estrategia: cerrados atrás, morder en defensa para salir rápido al contraataque. A la contra es donde hacían daño a su rival. Pero tampoco terminaban de afinar la puntería de cara a puerta.

Al descanso, el resultado era de 0-0 tras una primera mitad con un ritmo de partido mucho más bajo del esperado, que dejó algo fríos a los aficionados. Pero la segunda mitad en el AT&T de Dallas fue completamente diferente. Van Dijk tiró abajo el muro de Japón con un auténtico golazo de cabeza en el minuto 51 tras un gran centro de Gravenberch . El central del Liverpool pilló a contrapié al meta nipón y el balón acabó entrando tras tocar en el poste.

Pero la alegría le duraría muy poco a Holanda, porque Japón empataría seis minutos después por medio de Nakamura. El delantero del Reims recibió un pase de Kubo en el costado izquierdo, se internó en el área y, aunque dudó por un segundo si armar el disparo, al final se decidió y soltó un latigazo ante el que nada pudo hacer Verbruggen.

La igualada volvía al marcador y empezaba un partido nuevo. Pero Holanda se estaba sintiendo más cómoda sobre el terreno de juego; sus sensaciones eran buenas, tenían ocasiones claras, pero no lograban marcar. Hasta que Summerville aprovechó la falta de contundencia en defensa de los nipones para recibir un balón en el área y sacarse un disparo letal con la zurda para poner el 2-1.

Apenas habían pasado siete minutos desde el tanto del empate de los de Hajime Moriyasu hasta que Holanda volvía a tomar la delantera en el marcador. El fútbol no siempre es justo, pero en este caso el gol de Summerville hacía justicia a lo que se estaba viendo en el terreno de juego. Ese gol hizo mucho daño a los nipones. Pero la Oranje no supo cerrar el marcador y la selección asiática terminó encerrándoles en su área en los últimos minutos.

Las entradas de Ito y Sugawara le cambiaron la cara a Japón por completo. El combinado asiático empezó a volcar el juego más por la banda derecha y empezó a embotellar a la selección europea en su área. Fue a la salida de un córner, en el minuto 88, cuando saltaba la sorpresa en Dallas. Ogawa cabeceaba a gol el centro desde el córner. El cabezazo tocaba en Kamada y se elevaba lo suficiente para que el portero neerlandés no pudiera detenerlo.