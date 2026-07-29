El juez reclama a los bancos información de las cuentas de Zapatero, sus hijas y su secretaria

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado luz verde a la UDEF para solicitar a diversas entidades bancarias información detallada sobre las cuentas vinculadas al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas Laura y Alba, y su secretaria personal, María Gertrudis Alcázar.

En su auto, el magistrado ordena recabar los movimientos bancarios desde el 1 de enero de 2020 en decenas de cuentas de más de diez bancos. El análisis incluye al propio Zapatero, sus hijas, el empresario Julio Martínez —considerado amigo cercano— y varias sociedades relacionadas con su entorno.

El objetivo de la UDEF es cruzar estos datos con los flujos ya identificados, que revelan transferencias de cientos de miles de euros al ex presidente y sus hijas, en el marco de una posible trama de tráfico de influencias.

Una de las líneas de investigación se centra en el patrimonio de Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, tras descubrir que adquirió un inmueble en Velilla de San Antonio (Madrid) por 132.055 euros sin solicitar hipoteca, mediante pagos periódicos entre 2021 y 2023. Este dato figura en un nuevo informe remitido por la UDEF al Juzgado Central de Instrucción número 4.

Según el auto, se investiga una estructura organizada y estable presuntamente dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero. Esta red habría ejercido influencias ilícitas a favor de clientes como Plus Ultra Líneas Aéreas, Inteligencia Prospectiva y Softgestor.

Dichos clientes habrían retribuido los servicios mediante contratos de asesoría simulados, canalizando fondos hacia Zapatero y la sociedad Whathefav SL, administrada por sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Julio Martínez Martínez aparece como persona de confianza y gestor operativo del entramado societario (al menos 27 empresas), actuando como canalizador de fondos e interlocutor con los clientes.

La secretaria personal de Zapatero, María Gertrudis Alcázar Jiménez, habría participado de forma relevante en comunicaciones, documentación y agenda, con conocimiento de las actividades. La mayor parte de la información financiera inicial proviene de datos tributarios e inteligencia financiera, que ahora se pretende contrastar y ampliar con acceso directo a entidades bancarias.

Entre los principales indicios financieros que destaca Calama en su auto, consta que José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 490.780 euros de Análisis Relevante (2020-2025). Además de sumas superiores por supuestos servicios profesionales: 851.180 euros de Kreab Iberia, 649.552 euros de Thinking Heads Group, 352.980 euros de Gate Center, 200.000 euros de Focus Social Research (vinculado presuntamente a influencias en Bolivia), y otros importes de diversas sociedades.

Revela el auto que una cuenta en Banco Santander servía como receptora principal de fondos, que luego se redistribuían. Destaca la cancelación anticipada de un préstamo hipotecario de 500.000 euros tras la compra de un inmueble por 580.000 euros.

Por otra parte, el juez estima que la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav, es la principal receptora tras Zapatero. Recibió fondos de Análisis Relevante, Agropecuaria Lucena, Pickashop, Inteligencia Prospectiva (561.440 euros), Gate Center y Thinking Heads. Desde esta sociedad se transfirieron 247.191 euros a Laura y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, con Zapatero como autorizado.

Sobre el entorno de Julio Martínez, el juez entiende que las sociedades presentan indicios de control unitario (domicilios coincidentes, objetos sociales amplios, modificaciones simultáneas). Muchas muestran movimientos elevados sin justificación económica aparente, facturación ficticia y operaciones de compensación que dificultan la trazabilidad.

Clientes e instrumentales

Calama entiende que Inteligencia Prospectiva actuó como vehículo para introducir fondos extranjeros vía ampliaciones de capital simuladas. Softgestor realizó pagos justificados con contratos artificiosos. Caletón Consultores funcionó como receptora y pagadora instrumental de fondos de Plus Ultra (más de 1,15 millones entre 2020-2025), redistribuyéndolos hacia sociedades del grupo Martínez.

La casa de Gertrudis Alcázar

Calama destaca que la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, sin ingresos directos detectados del entramado, compró una vivienda en Velilla de San Antonio (Madrid) por 132.055 euros sin hipoteca, mediante pagos periódicos (2021-2023). No se observan operaciones compensatorias (herencias, ventas) que justifiquen su capacidad económica.

El juez considera que estos indicios revelan una estructura jerarquizada diseñada para ocultar el origen y destino de fondos mediante contratos simulados y movimientos internos sin lógica económica.