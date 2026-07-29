Cuerpo enchufa al marido de la número 2 de Óscar López como director general del Tesoro en su ministerio

Carlos Cuerpo ha encontrado un hueco en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en el que ubicar a Pablo Sánchez-Blanco, marido de Pilar Sánchez Acera, número 2 de Óscar López. Culmina así la renovación de la cúpula financiera con un nombramiento que ya ha levantado críticas por su evidente carga política. Sánchez Acera fue quien envió a Juan Lobato el correo de la Fiscalía con la información privada del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Además, el nuevo director general del Tesoro y Política Financiera accede al cargo tras solicitar una excepción al requisito obligatorio de que el cargo sea desempeñado por un funcionario de carrera. Desde el funcionariado están «sorprendidos con el nombramiento», porque no entienden que, «de entre todos los funcionarios de carrera, no haya nadie capaz de desempeñar ese cargo», y por eso haya que hacer la excepción.

Carlos Cuerpo coloca así en el cargo al marido de Pilar Sánchez Acera, que además actualmente sigue siendo secretaria de Estado y número dos del ministro para la Transformación Digital, Óscar López, además de una de las dirigentes socialistas más próximas al núcleo duro de Pedro Sánchez.

Y en términos puramente económicos, el nombramiento también deja dudas, porque llega en un momento en el que la Dirección General del Tesoro atraviesa una etapa muy distinta a la que tradicionalmente justificaba perfiles eminentemente regulatorios. La capacidad normativa del Gobierno se encuentra muy limitada por la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante nuevas leyes financieras, lo que ha reducido considerablemente el margen de actuación regulatoria del departamento.

Perfil regulatorio para gestionar deuda

Pablo Sánchez-Blanco ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en el Banco de España y en los últimos años había desempeñado responsabilidades relacionadas con la legislación financiera y la supervisión bancaria. El propio ministerio destaca su experiencia en regulación, supervisión y negociación de normas financieras internacionales.

Sin embargo, distintas fuentes del sector financiero consideran llamativo que Economía apueste precisamente por un perfil especializado en regulación cuando las principales funciones actuales del Tesoro pasan por otras prioridades completamente diferentes.

Con un Ejecutivo sin mayoría parlamentaria estable y con numerosos proyectos legislativos bloqueados desde hace meses, el trabajo de la Dirección General del Tesoro se concentra sobre todo en garantizar la financiación del Estado, gestionar una elevada necesidad de emisiones y contener el peso de la deuda pública, dos ámbitos en los que la trayectoria profesional de Sánchez-Blanco flaquea.

La gestión diaria del Tesoro exige coordinar la estrategia de financiación del Estado, optimizar las emisiones de deuda y afrontar un escenario marcado por unos elevados costes financieros tras el endurecimiento de la política monetaria de los últimos años. Precisamente son esas responsabilidades las que ahora centran buena parte de la actividad del departamento.

El antecedente de Pilar Sánchez Acera

La figura de Pilar Sánchez Acera ya había quedado situada en el centro de la actualidad política tras conocerse su participación en el episodio del correo electrónico de la Fiscalía relacionado con la investigación al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Las investigaciones situaron a la dirigente socialista como la persona que remitió al entonces portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, el correo de la Fiscalía que posteriormente sería utilizado en la estrategia política contra la presidenta madrileña, un episodio que terminó provocando la salida de Lobato de la primera línea política.

Ahora, el Ministerio de Economía incorpora al marido de Sánchez Acera a uno de los puestos de mayor relevancia dentro de la estructura financiera del Estado, en lo que muchos consideran el «pago del favor por aguantar el tipo tras conocerse la filtración del correo electrónico». El nombramiento se produce tras la salida de Carla Díaz Álvarez de Toledo, que ha pasado a presidir el FROB, dentro de la renovación de la cúpula económica impulsada por Carlos Cuerpo.