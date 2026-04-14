Simeone responde a Lamine Yamal: «Le pondremos seis jugadores»

Simeone respondió a Lamine Yamal en la previa del Atlético de Madrid-Barcelona de cuartos de final de la Champions League, ya en el estadio, y le dijo a la estrella culé que le marcarían con seis jugadores esta noche. Hay que recordar que la perla azulgrana dijo en la rueda de prensa previa al partido que necesitaba un favor del entrenador argentino para que le pusiese un duelo de uno para uno. No ocurrirá.

«Es un jugador difícil de parar. Le tendremos que poner cuatro o seis. Claro que es difícil marcarle», señaló Simeone antes del partido entre risas sobre las declaraciones de Lamine Yamal en la previa.

«Estoy viviendo la previa con muchas ganas. A principios de temporada se habló mucho sobre mi nivel. En estos momentos es cuando salen los jugadores de verdad. Tengo muchas ganas de que llegue el partido. Me encuentro muy bien. Estoy motivado para el partido y espero que pueda marcar las diferencias. A ver si el Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno. Junto con el Mundial, la Champions es la competición más importante del mundo», señaló Lamine Yamal antes del partido ante los medios de comunicación retando a Simeone, también entre risas.