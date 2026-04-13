Alineación del Atlético ante el Barcelona en Champions: Simeone tiene una defensa de circunstancias

Punto y final a la trilogía de Atlético y Barcelona en Champions. Este martes, en el Metropolitano, los rojiblancos defenderán una ventaja de dos goles que los azulgranas buscan remontar. En juego el billete a semifinales. Simeone va recuperando efectivos para la causa. Pablo Barrios ha entrenado en la previa de este partido tan importante junto al grupo y Oblak ha hecho trabajo sobre el césped. Los dos llegarán para el encuentro de Champions, aunque no está claro si serán titulares en la alineación del Atlético.

La de este lunes fue la primera y última sesión de entrenamiento completa que realiza Simeone con toda la plantilla, pues el domingo separó a los jugadores en grupos. Trabajo regenerativo para los que jugaron ante el Sevilla -la mayoría del filial- y de activación para el resto. A ese segundo grupo volvió Cardoso, pero se ausentó Hancko. El central, que se lesionó precisamente ante el Barcelona, en la ida en el Camp Nou. Fue sustituido y no viajó posteriormente a Sevilla.

Su presencia en la vuelta está descartada, aunque se espera que pueda llegar a la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad del próximo sábado. Semana de altura la que espera al Atlético. También está descartado Giménez, que tampoco entrenó con el grupo este lunes en el Cerro del Espino. El central uruguayo también se ausentó en el entrenamiento previo al partido de la ida y terminó contando con minutos.

Situación similar a Hancko atravesaba Barrios, que ya se ejercitó sobre el terreno de juego, aunque al margen de sus compañeros. El plan pasaba por volver a entrenarse con el grupo tras la vuelta de Champions contra el Barcelona. Pero se ha adelantado. Lo ha hecho este lunes y podría estar ante el Barça en el Metropolitano, aunque no se le espera como titular. Igual ocurre con Jan Oblak, ya recuperado de su lesión y entrenando con normalidad antes de esta batalla final. Sin embargo, Musso espera su oportunidad para regresar a la alineación del Atlético.

Alineación probable del Atlético contra el Barcelona

Esta es la alineación del Atlético para disputar el partido de ida de cuartos de final contra el Barcelona en el Metropolitano. Musso; Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.