El plan de Simeone para frenar al Barcelona en Champions: «Vamos 0-0 en la eliminatoria»

Uno sabe que la magnitud del partido que viene es elevada cuando escucha a Simeone. O mejor dicho, cuando no le escucha. El argentino es un entrenador parco en palabras cuando la importancia del choque se multiplica. Respuestas monosílabas o tan escuetas que no le daba tiempo al micrófono para pasar de un periodista a otro. En su discurso, corto y directo, repitió su fin. «Nuestro objetivo es pasar de ronda». Cortita y al pie. Su equipo defiende dos goles de ventaja, aunque su plan no pasa por vivir de ello. Simeone tiene claro su plan en Champions.

Su hoja de ruta está trazada. No especular y jugar el partido como si fuese de Liga, es decir, como si no se hubiera disputado ningún encuentro de ida y no existieran dos goles de ventaja. «Vamos 0-0 en la eliminatoria», desliza el entorno más cercano al técnico. El Atlético se presentará en el Metropolitano como si lo del Camp Nou no hubiera existido. Solo con una idea, ganar el partido. Es la forma que tiene el Cholo de afrontar lo que viene, que no es cosa menor, es un Barcelona con sed de goles.

Es escuchar los acordes del himno continental y salir urticaria a los aficionados del Atlético. Nadie ha estado tan cerca tantas veces y no ha tocado metal como ellos. Nadie desea más ese título que ellos. Para cualquier rojiblanco, conquistar la Champions significaría quedar en paz con el fútbol y supurar tantas heridas. Y entre todos existe una persona, Simeone, que está convencido de que puede ganar la Champions. «Si Dios quiere, jugaremos cinco partidos más de Champions», le dijo a Griezmann en el Camp Nou. Si uno saca el ábaco y echa cuentas, se traduce como disputar la final de Budapest el próximo 30 de mayo.

Después de más de una década con el partido a partido -mantra que todavía perdura y guía-, Simeone dio un paso más durante la Champions del año pasado. «Tenemos como objetivo llegar a esa final tan deseada y tan querida por todos. Creo que es el objetivo que tenemos todos los equipos que participamos en la Champions. Y nosotros somos uno de los que participan y tenemos el objetivo de llegar a la final, sí», dijo en enero de 2025, hace algo más de un año. El fin está claro y no lo maquilla. Menos todavía cuando, llegados a abril, tiene a su equipo donde quería, peleando por ello.

Era su idea desde principio de temporada y ha alcanzado la primavera con pulso, nada de alergias. Desde su entorno transmiten que Simeone tiene «ilusión y convencimiento de seguir avanzando» en Champions. Y ahí resurge el partido a partido. Cinco le separan de tan maldito trofeo. Ya disputó el primero, ahora le toca el segundo ante el Barcelona de Flick. El de este martes será el duodécimo enfrentamiento entre ambos técnicos. Dos cuando Flick dirigía al Bayern y el resto desde el banquillo del azulgrana. El saldo es de seis triunfos para Flick, tres en el contador de Simeone y otros dos en tablas.

El plan de Simeone en la ida de Champions volvió a ser un éxito cuando conectó Ruggeri con Sorloth. Otro gol del noruego al Barcelona. Claro que entremedias Griezmann dio sentido al juego y Baena jerarquizó cuando salió. Buena media hora del español. Simeone vuelve a manifestar su hallazgo. Sabe cómo descifrar al que para muchos es el mejor equipo de Europa. Lo ha hecho en Copa del Rey eliminando al Barcelona; les llevó al límite en Liga pese a jugar medio partido con uno menos; y en Europa ha vuelto a dar el primer golpe. Como en 2014 y 2016. La Champions es de pocas palabras, Simeone se expresa con hechos.