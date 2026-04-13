Lamine Yamal reta a Simeone entre risas: «A ver si me hace un favor y me pone uno contra uno»

Lamine Yamal apareció por las tripas del Metropolitano ataviado con chanclas, gafas de ver y pendiente del móvil. Como si lo que ocurrirá en poco más de 24 horas no fuera con él. La realidad le lleva la contraria a su templanza. Su equipo necesita remontar dos goles de desventaja al Atlético y en el Metropolitano. Palabras mayores. Escenario inflamable, de esos que le gustan al azulgrana y que ya juega en redes sociales con mensajes motivadores.

«LeBron James es uno de los referentes en los que me puedo inspirar para el partido de mañana. Pensaré en cómo lo hizo él y ojalá salga igual. Tenemos muchos líderes en nuestro vestuario. Me considero uno de ellos, pero no el único. Si quedamos eliminados, será luchando hasta el final. Dejaremos todo por este escudo. Serán 90 minutos o más. Esto no está acabado. La remontada es muy posible», inició Lamine Yamal sobre su mensaje en redes sociales.

A Lamine Yamal le ponen este tipo de retos en los que siente que tiene puerto por coronar. «Estoy viviendo la previa con muchas ganas. A principios de temporada se habló mucho sobre mi nivel. En estos momentos es cuando salen los jugadores de verdad. Tengo muchas ganas de que llegue el partido. Me encuentro muy bien. Estoy motivado para el partido y espero que pueda marcar las diferencias. A ver si el Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno. Junto con el Mundial, la Champions es la competición más importante del mundo», añadió el futbolista sobre el marcaje con dos jugadores que planteó Simeone en la ida.

Atraviesa Lamine Yamal su mejor momento de la temporada. Atrás quedaron los problemas por la pubalgia a principio de curso. Es el futbolista más determinante del Barcelona. «Sí que me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido de mañana. Estoy motivado. Espero que pueda marcar las diferencias. Es verdad que ellos nos eliminaron de la Copa, pero eso ya pasó. Esto es la Champions, somos el Barça. Hay que creer que podemos pasar», explicó.

Lamine Yamal se marchó del Camp Nou decepcionado con el resultado. Cuando Kovács señaló el final del partido, se quedó solo, agachado en el terreno de juego mientras se sucedían los ánimos de jugadores rojiblancos que se acercaban a él. Pretende cambiar el rostro en el Metropolitano. «Son cosas del juego, pero ya ha pasado. Estoy pensando en el partido de mañana. Cuando no salen las cosas, intento ayudar al equipo. Es lo único que importa», dijo.

Además de LeBron James, Lamine Yamal también se inspira en Neymar, hombre clave en la remontada del Barcelona al PSG hace una década. “Le he visto muchas veces. Neymar es un jugador que ha marcado toda mi infancia. Es mi ídolo, le estaré agradecido siempre. Es un jugador por el que pagas una entrada. Darle las gracias por lo que le ha dado al fútbol. Ojalá pueda estar en el Mundial», finalizó Lamine Yamal.