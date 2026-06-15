Suecia se da un festín ante Túnez para ponerse líder

Suecia es nuevo líder del Grupo F. Después de ver el empate entre Holanda y Japón, la selección de Aleksander Isak y Viktor Gyökeres goleó a Túnez para ponerse en la cima con una goleada de presentación para opositar como gran favorito de su grupo. Un partido en el que pasaron por encima a un rival que apenas dio síntomas de opositar pelea de dar el campanazo.

En el Estadio BBVA de Monterrey, los suecos empezaron notablemente mejor y Gyökeres tuvo la primera oportunidad en el 5′ con una acción personal que culminó en derechazo muy alto. Sirvió como aviso del 1-0, que llegó dos minutos después tras un pase bombeado en largo de Victor Lindelöf buscando a Isak y a la vez descolocando a la defensa rival.

El portero tunecino Abdelmouhib Chamakh salió tarde, despejó la bola como pudo en el aire, Gyökeres la amortiguó y disparó rápidamente, pero Montassar Talbi evitó en primera instancia el gol en el área pequeña; el balón siguió vivo, Ayari lo controló y empalmó una volea que cogió vuelo y supuso el 1-0, no celebrado por su autor, ya que su padre es tunecino.

Ya dominaban con esa inercia los pupilos de Graham Potter y a la media hora ampliaron su ventaja. Benjamin Nygren lanzó un contragolpe, Gyökeres domó la pelota con el pecho y abrió hacia la banda izquierda para Isak; éste encaró a Talbi dentro del área, recortó hacia dentro y disparó por abajo con la diestra, si bien Chamakh se comió el bote.

Pese a sus malas sensaciones, las ‘Águilas de Cartago’ recortaron su desventaja poco antes del descanso tras un centro de Hannibal Mejbri desde la banda derecha y que remató Omar Rekik, girando bien el cuello para cruzar su cabezazo. Ese tanto animó a su selección para regresar de vestuarios algo mejor, como evidenció Mejbri en acciones a balón parado.

Sin embargo, la dinamita sueca logró el 3-1 casi sin proponérselo en el 59′; Ellyes Skhiri perdió el balón por la alta presión de Isak en la frontal del área tunecina, el propio Isak no se adueñó por completo de la jugada y a su espalda llegó corriendo Gyökeres, hasta cazar esa pelota suelta y marcar un derechazo potente, a bocajarro e inapelable.

Aunque el seleccionador de Túnez, Sabri Lamouchi, hizo sustituciones para cambiar la dinámica del encuentro, fueron tarde y le sentaron mal. Así lo dejaron claro una ocasión de Gyökeres, que en escorzo acrobático no alcanzó a rematar un balón que caía con nieve, y luego otra ocasión de Svanberg, que sí que terminó siendo el 4-1 con mucha incertidumbre.

Svanberg acababa de entrar al campo de refresco en un saque de falta que prolongó Isak, con un aparente toque con su bota derecha, y eso habilitó la posición de su compañero, quien delante de un zaguero marcó su remache de diestra; en primer lugar se señaló fuera de juego, pero la larga revisión del VAR aclaró esa ligerísima prolongación de Isak.

Omnipresente, Isak merodeó el quinto gol de los escandinavos tras un pase de Gyökeres, pero el guardameta tunecino, bien posicionado, repelió su tiro. También Lucas Bergvall buscó la ‘manita’, si bien finalmente fue obra de Ayari en el tiempo añadido; cazó un balón suelto fuera del área y alojó su duro derechazo cruzado junto al palo más alejado.

Esta holgada victoria en suelo mexicano situó a los de Graham Potter como líderes de grupo con tres puntos, mientras que las selecciones de Países Bajos y de Japón aparecen por debajo con un solo punto cada una; y como colistas en la tabla, las ‘Águilas de Cartago’ no han puntuado.