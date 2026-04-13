El vestuario del Barcelona se convence de remontar en el Metropolitano: «No necesitamos un milagro»

El vestuario del Barcelona, a poco más de 24 horas del partido más importante de la temporada, está convencido de poder remontar este martes en el Metropolitano el 0-2 de la ida que sufrió en el Camp Nou la semana pasada a manos del Atlético de Madrid. Son conscientes en el club azulgrana de la dificultad de la hazaña que quieren hacer, pero también saben que tienen argumentos para lograrlo.

«No necesitamos un milagro, simplemente jugar nuestro mejor fútbol. Y eso lo podemos hacer. Hay muchas cosas posibles. Después del 3-1 hemos marcado el 4-1. Sé que el Atlético es un equipo fantástico, pero nosotros también. Lucharemos y seguro que la afición nos dará apoyo allí y estará preparada», señaló Hansi Flick el pasado fin de semana tras ganar el derbi catalán. El mensaje que salía en ese momento desde el vestuario culé era claro. Sacar su mejor versión y no buscar un milagro.

La «operación remontada» que busca el Barcelona este martes en el Metropolitano comenzó en los interiores del Camp Nou pocos minutos después de acabar el partido de ida con el 0-2 a favor del Atlético de Madrid. El primer pensamiento en los futbolistas culés era de abatimiento. Lamine Yamal así lo reflejó en el césped. Lo habían dejado todo sobre el terreno de juego, pero el resultado, un 0-2 en casa, era una losa muy complicada de superar en la vuelta.

El Barcelona cree en la remontada en el Metropolitano

El Barcelona inició el partido de ida en el Camp Nou con la mentalidad de intentar sentenciar la eliminatoria y terminó con un 0-2 en contra que supuso un mazazo importante. Pero pocos minutos después, todavía en el estadio blaugrana, el vestuario culé pasó del hundimiento a la ira. Las críticas contra el arbitraje de Kovacs eran el comienzo para hacer creer que la remontada era posible. La queja forma del club azulgrana una manera de presionar al colegiado de la vuelta. Todas las armas posibles para buscar la remontada.

Y de la ira al convencimiento. Este ha sido el último paso del vestuario del Barcelona. Se consolidó tras ganar al Espanyol con esa comunión con el Camp Nou. Y lo personificó Lamine Yamal a través de sus redes sociales. El ’10’ blaugrana quiere ser el líder de esa remontada y creen que pueden conseguirlo.

El Barcelona tendrá que remontar en el Metropolitano el 0-2 de la ida y no lo tendrá fácil. Ya tuvieron que remontar en la eliminatoria copera el 4-0 de la ida y estuvieron muy cerca de lograrlo ganando 3-0 en el Camp Nou. La situación es al revés ahora, pero con un resultado menos adverso. Con esa mentalidad saldrán los de Flick al campo convencidos de poder darle la vuelta a la eliminatoria y plantarse en semifinales de la Copa de Europa.