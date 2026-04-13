El Atlético enciende el partido ante el Barça recordando la eliminatoria de 2016: «Una noche mágica»

El Atlético de Madrid ha utilizado sus redes sociales para encender la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League contra el Barça. Ambos equipos disputarán el duelo de vuelta tras el 0-2 de la ida en el Metropolitano este martes a partir de las 21:00 horas.

El conjunto colchonero ha recordado en sus redes sociales que en este 13 de abril de 2026 se cumplen diez años del 13 de abril de 2016, día en el que el Atlético de Madrid eliminó al Barcelona en una eliminatoria también de cuartos de final de la Champions League en el Vicente Calderón.

«Diez años de una noche mágica», ha recordado el Atlético en sus redes con fotos donde aparece Griezmann celebrando su doblete de aquella noche contra el Barça. Fue una eliminatoria donde el Barcelona ganó 2-1 en la ida y los rojiblancos remontaron en la vuelta ganando por 2-0.

Diez años de una noche mágica ✨ pic.twitter.com/i0qfvJou0F — Atlético de Madrid (@Atleti) April 13, 2026

El Atlético ya eliminó al Barça en Champions

Un Atlético de Madrid-Barcelona de vuelta de cuartos de final de la Champions con la vuelta en territorio rojiblanco. Igual que este año, aunque en esta ocasión los de Simeone llevan un resultado más positivo que aquella noche de 2016. Era el entrenador argentino el entrenador del Atlético, mientras que Luis Enrique entrenaba al Barça.

Un Atlético de Madrid que hace diez años le ganó al Barcelona por 2-0 con doblete de Griezmann y pasó a semifinales de Champions. Luego se cargó al Bayern de Guardiola y en la final perdió ante el Real Madrid por penaltis en Milán. Además del francés, el resto del once rojiblanco en 2016 estuvo formado por Oblak, Godín, Lucas Hernández, Filipe Luis, Juanfran, Saúl, Gabi. Augusto, Koke y Carrasco. Tres jugadores siguen presentes en la actual plantilla.

El once del Barcelona hace diez años en el Calderón estuvo formado por Ter Stegen, Dani Alves, Mascherano, Piqué, Jordi Alba, Iniesta, Busquets, Rakitic, Neymar, Messi y Luis Suárez. Solamente el portero alemán sigue en la plantilla, pero está lesionado. Siete jugadores de aquel once están retirados.