Hacienda confirma el palo a los jubilados: bajada general de las pensiones por el IRPF

Este mes de junio llega con paga extra en las pensiones de más de nueve millones de españoles que también están sometidos a una retención del IRPF en su nómina mensual. Hacienda considera las pensiones contributivas como rendimientos de trabajo y por ello se lleva un porcentaje del montante total que reciben mensualmente las personas que están adscritas al sistema de pensiones de la Seguridad Social.

La Tesorería General de la Seguridad Social se prepara para un gasto histórico en pensiones contributivas. Este mes de junio toca paga extra para la mayor parte de los beneficiarios de una pensión en España y por ello la Administración duplicará el gasto. Si el pasado mes de mayo se llegó a un gasto récord de 14.366 millones de euros en mayo (un 6,1% más que el año anterior), en los próximos días se superará el récord histórico de inversión en pensiones de jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad permanente.

Esto en cierta medida también se debe al aumento del 2,7% de las pensiones contributivas aprobado por el Gobierno desde el pasado 1 de enero. Este incremento de entre 40 y 100 euros en la nómina de los pensionistas también se ha traducido en una mayor retención del IRPF. Porque hay que tener una cosa clara: las pensiones también se consideran rendimientos de trabajo y tributan para el IRPF. Es decir, una parte de la nómina de los jubilados españoles va para Hacienda.

Así bajan las pensiones con el IRPF

Las pensiones del sistema de la Seguridad Social se consideran rendimientos de trabajo y así está estipulado en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, que en su artículo 17 deja claro que estarán sometidas a esta retención «las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad o similares». Estarán exentas de tributar pensiones como las de gran invalidez o de incapacidad permanente absoluta, como recoge el artículo 7 de la Ley del IRPF.

Estas retenciones dependerán del montante total de la pensión de cada beneficiario. Por ejemplo, según informa CaixaBank a través de sus canales oficiales, las pensiones más bajas de hasta 12.000 euros anuales solo estarán sujetas a una retención del 1%. Esta aumentará al 2,61% en cantidades de entre 12.000 euros y 18.000 euros. Las pensiones que lleguen hasta 24.000 euros estarán sometidas a una retención del 8,69% y las que lleguen a 30.000 euros del 11,83%. En el caso de las pensiones más elevadas, como por ejemplo la pensión máxima del sistema de Seguridad Social, que está fijada en 47.034,40 euros, la retención será del 15,59% sobre la nómina. Así será la retención en función de la pensión:

Hasta 12.000 euros: un 1% de retención de IRPF.

De 12.000 euros a 18.000 euros: 2,61%.

De 18.000 euros a 24.000 euros: 8,69%.

De 24.000 euros a 30.000 euros: 11,83%.

A partir de 30.000 euros: 15,59%.

Estas retenciones afectarán a la mayoría (salvo algunas excepciones) de los 9,47 millones de pensionistas que forman parte del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Según los datos publicados por la Seguridad Social en el mes de mayo, 6,7 millones son beneficiarios de una pensión de jubilación, 2,3 millones recibieron una pensión de viudedad, un millón de personas recibieron la pensión de incapacidad permanente, 335.154 son de orfandad y 46.794 en favor de familiares.