Las pensiones reciben la paga extra de verano: algunos beneficiarios cobrarán más de 3.300 euros

Alrededor de 120.000 jubilados, los cuales tienen la pensión máxima en toda España, podrán disfrutar de 3.359 euros adicionales en la extraordinaria de verano. El importe se ha determinado por la revalorización del 2,7% del IPC (será una recepción de 92 euros más al mes). Esto no quita que el resto de pensionistas se queden fuera, ya que hay paga extra para todo el colectivo.

La pensión máxima en España está situada en 47.034,40 euros anuales divididos en 14 pagas y este mes es de suerte. En junio, recibirán un total de 6.719,20 euros, pero es necesario cumplir con una serie de requisitos como la edad de jubilación ordinaria, cotización y base reguladora. La base máxima de cotización es de 5.101,20 euros mensuales.

Según la Seguridad Social, las pensiones se abonan en 14 pagas, «una por cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias al año, que se hacen efectivas junto con las mensualidades de junio y noviembre y por el mismo importe que el de la mensualidad ordinaria correspondiente a dichos meses».

Normalmente, el importe se hace efectivo entre el 22 y el 25 de cada mes. Sí es cierto que aquellos que reciban pensiones por accidente de trabajo o enfermedad profesional no cobran esta paga extra, al tenerla prorrateada en sus 12 mensualidades habituales.

La paga extra en función de los bancos

Cada entidad bancaria maneja su propio calendario. Bankinter y Unicaja suelen ser los primeros en hacer el pago sobre el día 22. Les siguen Santander y CaixaBank, el día 24 y, finalmente, BBVA, ING, Abanca, Sabadell, Kutxabank, entre otros, el 25 de junio.

En el mes de mayo, la pensión media se quedó en 1.572 euros mensuales. Con la paga extra, la cuantía será de 3.144 (todo dependiendo del régimen que se tenga). Los vinculados al del carbón se quedarán en 6.067,80 euros; los del régimen del mar, 3.473; y el de los trabajadores autónomos, 2.120.