El Gobierno ha decidido dar por finalizada desde este lunes la rebaja del IVA de la luz y del gas hasta el 10% -vuelven al 21%- pese a que la inflación vuelve a estar en niveles preocupantes en España: sólo dos décimas menos que cuando el Ejecutivo tomó esa decisión de bajar el IVA de la luz y el gas en marzo pasado. En mayo, el índice adelantado ha sido del 3,2%, mientras que en marzo repuntó al 3,4% por la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

También el Impuesto Especial a la Electricidad vuelve al 5,1%, lo que va a elevar la factura de la luz de las familias en unos 10 euros al mes en el caso de la luz y 5 euros mensuales en el del gas.

Esto va a tener su impacto en la inflación, aunque el año pasado el IVA de la luz ya estaba en el 21%. Pero los dos meses que ha estado activa la medida la inflación se redujo en sólo dos décimas, por lo que todo apunta a que el IPC seguirá por encima del 3% en España durante todo el año.

Así lo prevén tanto la CEOE como Funcas, que han elevado sus previsiones de inflación para el conjunto del año hasta el 3,1%. También está en zona peligrosa la inflación en la zona euro, que ha repuntado en mayo hasta el 3,2%.

La consecuencia inmediata puede ser que el Banco Central Europeo (BCE) decida en su reunión de la próxima semana elevar los tipos o sentar las bases para una subida en la reunión de julio. Algunos altos cargos del BCE se han mostrado partidarios de subir ya los tipos, aunque en principio no será en esta reunión de junio.

Pero el Gobierno ha tomado la decisión de no continuar con esta rebaja. Es cierto que el precio de la luz y el gas ha bajado sobre el rally que tomaron cuando empezó la guerra en Irán, cuando superó con creces los 130 euros por megavatio hora (€/MWh) en el mercado mayorista. El precio de la luz para este miércoles será de 55,93 €/MWh. Este martes el gas ha costado 48,75 €/MWh.

El precio de la luz ha bajado, pero la inflación no lo ha hecho y se mantiene prácticamente en los niveles que alcanzaron cuando el Gobierno decidió bajar el IVA de la luz y el gas. Además, la guerra de Irán no parece tener un final claro ya que las negociaciones de paz entre este país y Estados Unidos siguen sin rubricarse —aunque las informaciones cambian cada día—, con el estrecho de Ormuz cerrado.

Pero, además, el Gobierno ha decidido acabar con esa rebaja que aliviaba los bolsillos de miles de familias pese a que la recaudación por el IVA y el resto de impuestos está volviendo a pulverizar todos los récords este 2026.

En lo que va de año, hasta abril, último dato publicado, la recaudación ya está en 118.561 millones de euros. En 2025, en los mismos primeros cuatro meses, los ingresos por impuestos de Hacienda fueron 107.177 millones de euros. Si sigue esta tendencia, al final de año las arcas públicas recaudarán más de 340.000 millones de euros.