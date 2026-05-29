La inflación española se mantuvo en el 3,2% en mayo, algo que refleja una subida de precios considerable, pero que no se acelera con respecto al mes anterior, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, la tasa subyacente se incrementó en una décima, hasta el 2,9%. Así, España sigue sufriendo las consecuencias de la guerra de Irán.

De esta forma, el Índice de Precios de Consumo (IPC) volvió a registrar un porcentaje superior al 3% por tercer mes consecutivo. Es importante tener en cuenta que el criterio de los bancos centrales para determinar que hay una estabilidad de precios es que la inflación se sitúe por debajo del 2%.

«El Consejo de Gobierno del BCE considera que la mejor forma de mantener la estabilidad de precios en la eurozona es teniendo un objetivo de inflación del 2% a medio plazo», explica el Banco de España.

El INE ha explicado que en la inflación de mayo hubo un impulso al alza a causa del transporte y las actividades recreativas, deporte y cultura, cuyos precios bajaron menos que en mayo de 2025.

Por su parte, tiraron a la baja tanto el vestido y calzado como los alimentos y bebidas no alcohólicas. Estos últimos mantuvieron sus precios estables en mayo, frente al ascenso que experimentaron en igual mes del año pasado.

La inflación en mayo

«La inflación interanual de los alimentos y bebidas no alcohólicas en mayo permanece plana, frente a la subida de hace un año, y favorece la estabilidad de la inflación general, junto a la contención de la electricidad y del vestido y el calzado», ha señalado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en un comunicado.

Las medidas fiscales sobre los carburantes (tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional) permanecerán vigentes tan sólo hasta el próximo 30 de junio.

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en mayo avanzó una décima, hasta el 2,9%.

En términos mensuales (mayo sobre abril), el IPC subió un 0,1%, moderando en tres décimas la subida experimentada en abril, del 0,4%. Con el incremento de mayo, la inflación mensual acumula cuatro meses consecutivos de alzas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó una décima su tasa interanual en mayo, hasta el 3,6%, con una variación mensual del 0,1%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 3,3% para el quinto mes del año, según apunta Estadística. El INE publicará los datos definitivos del IPC de mayo el próximo 12 de junio.