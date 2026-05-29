El euríbor mantiene su tendencia al alza y cierra mayo con una media del 2,804%. El principal índice de referencia para las hipotecas registra así un incremento de 0,057 puntos porcentuales respecto al mes de abril, cuando cerró en el 2,747%.

Aunque la subida es más moderada que la experimentada en meses anteriores, el indicador alcanza niveles que no se veían desde septiembre de 2024, cuando se situaba en el 2,936%, consolidando así la senda ascendente iniciada en primavera.

Los expertos aseguran que mientras la presión energética siga presente, al euríbor le va a costar bajar de forma clara.

La guerra impulsa al índice

El trasfondo está en que el conflicto en Oriente Medio se ha prolongado más de lo previsto y el encarecimiento de la energía ya empieza a trasladarse a otros componentes de la cesta de consumo.

“En este contexto, el BCE se mueve en un equilibrio delicado: necesita evitar que la inflación vuelva a enquistarse, pero sin que una subida de tipos termine enfriando aún más una economía europea que ya da señales de desaceleración”, manifiesta Pablo Vega, experto en finanzas de Roams.

Cómo afecta a los hipotecados

Con este último dato del euríbor y tomando como referencia una hipoteca media (150.000 euros 1 a 25 años aplicando un diferencial de euríbor + 1% firmada hace un año y seis meses, respectivamente), las revisiones anuales dejan de traducirse en un alivio para el bolsillo y pasan a suponer un importante encarecimiento de la cuota.

Así, los hipotecados afrontarán un incremento de 56 euros mensuales, lo que equivale a una subida de casi un 8% en su cuota. Y esto al año son algo más de 673 euros más al año, según cálculos realizados por Roams.

Por su parte, aquellos que revisen su hipoteca cada seis meses seguirán pagando de más en sus cuotas.

En concreto, este incremento será cercano al 6%, al pasar de una cuota de 732€ a 775€. En términos económicos, esto se traduce en un encarecimiento de más de 42€ mensuales o, lo que es lo mismo, unos 256€ más al semestre.

Qué esperan los analistas

Los analistas de Ebury creen que más allá de junio, el panorama monetario de la eurozona es algo más difuso.

Si los precios del petróleo se mantienen por encima de los 90 dólares por barril de forma continuada, es probable que haya una segunda subida de tipos en la zona euro.

Por lo tanto, el eruíbor a 12 meses se mantendrá en niveles similares o ligeramente más altos a los actuales.

«Sin embargo, si se firma un acuerdo de paz y se consigue reanudar el flujo del estrecho de Ormuz, al menos parcialmente, las expectativas de una segunda subida de tipos se reducirían y el euríbor a 12 meses podría acabar el año por debajo de las cotas actuales, aunque no alcanzaría los niveles previos al conflicto”, añaden desde Ebury.